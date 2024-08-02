Прорыва нет, но все может быть печально. Что происходит на Покровском направлении

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Марьян Ощановский
На Покровском направлении ситуация ухудшается, поэтому командование украинской армии должно принять срочные решения по усилению подразделений, которые держат оборону на этом направлении, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ продолжает наступление на Покровском направлении. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ считает, что для исправления сложной ситуации командование должно отправить на Покровское направление вновь сформированные подразделения.
При этом офицер ВСУ отметил, что россияне не прорвали украинскую оборону, несмотря на продолжающееся наступление.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики перебрасывают дополнительные бригады на Покровское направление, где продолжается их наступление, сообщил аналитик проекта DeepState Руслан Микула. Аналитик рассказал, что ситуация на Покровском направлении становится критической – ВСУ потеряли немало сел и территорий. Он добавил, что россияне обладают большим человеческим потенциалом, который "используется по максимуму". Как известно, 1 августа Deep State сообщил о критической ситуации Сил обороны Украины на Покровском направлении.
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