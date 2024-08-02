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Прорыва нет, но все может быть печально. Что происходит на Покровском направлении

Россияне продолжают захватывать новые территории на Покровском направлении

2 августа 2024, 23:16
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Марьян Ощановский

На Покровском направлении ситуация ухудшается, поэтому командование украинской армии должно принять срочные решения по усилению подразделений, которые держат оборону на этом направлении, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Прорыва нет, но все может быть печально. Что происходит на Покровском направлении

РФ продолжает наступление на Покровском направлении. Фото из открытых источников

"Если родители-командиры не обратят внимание на Покровское направление, то через две недели враг возьмет под контроль Гродовку, а при очень печальном сценарии перебьет трассу Покровск-Карловка", — отметил Николай Мельник.

Офицер ВСУ считает, что для исправления сложной ситуации командование должно отправить на Покровское направление вновь сформированные подразделения.

"Даже эта карта не отражает всего, что вчера враг сумел отжать. Поэтому, возможно, есть смысл наконец-то ввести в бой вновь подразделения, а не мариновать их в очередных учениях, накапливая силы для очередного большого контрнаступления", — подчеркнул он.

При этом офицер ВСУ отметил, что россияне не прорвали украинскую оборону, несмотря на продолжающееся наступление.

"Прорыва нет. Наши солдаты дерутся, как львы, но всему есть предел", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики перебрасывают дополнительные бригады на Покровское направление, где продолжается их наступление, сообщил аналитик проекта DeepState Руслан Микула. Аналитик рассказал, что ситуация на Покровском направлении становится критической – ВСУ потеряли немало сел и территорий. Он добавил, что россияне обладают большим человеческим потенциалом, который "используется по максимуму". Как известно, 1 августа Deep State сообщил о критической ситуации Сил обороны Украины на Покровском направлении.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bgHchiAn33hXCkqX9tDWu9wsDU6mzPWLhtG9UGpZqhwQJVBJfyr5E1fLnZtsBBupl&id=61553522510800
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