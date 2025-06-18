Прорыв в Запорожье может стать проблемой для ВСУ: что известно

Прорыв врага в с. Запорожье Донецкой области с последующим закреплением принесет очень большие проблемы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По его данным, все дело в том, что в 1,5 км от села начинается тот же треугольник Ялта-Филия-Грушевское.

"Почему он важен? В нем сходятся сразу три реки – Солона, Волчья и Мокрые Ялы. Эта местность по важности напоминает район г. Изюм в Харьковской области, где сходятся Оскол и Северский Донец. Треугольник у Новопавловки на Днепровщине-Донеччине имеет оперативно-тактическое значение. Потому что дает возможность врагу выбирать вектор дальнейших атак – на Межевую, Покровское или трассу Павлоград-Покровск в районе с. Славянка", – отмечает военкор.

По словам Мирошникова, все три варианта плохие для Украины, потому что рельеф местности за треугольником не очень способствует долговременной обороне.

"Прорыв в само сео произошел уже. И теперь вопрос, как долго можно обороняться в той местности и сколько времени у врага уйдет на закрепление", – добавляет Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ситуация на константиновском направлении остается тяжелой. Ведут тяжелые бои за остатки Яблоновки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

"Это село — фактическая первая позиция основной линии обороны. В случае прорыва — сами понимаете, ситуация серьезно ухудшится. На новопавловском направлении продолжаются прыжки из мешка в мешок. Из богатырского мешка не успели еще отойти, так в районе Отрадного попали в новый. Также там враг активно сдвигается. с. Комар (но не закрепившись)", – сообщает военкор.