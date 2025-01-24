Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий заявил, что российские войска продолжают пытаться продвинуться к административной границе Днепропетровской области, сосредотачивая свои усилия на Покровском направлении.

Наступление РФ на Днепропетровщину (фото из открытых источников)

"Основной целью врага является выход на административную границу Днепропетровской области. В частности, они стремятся захватить Покровск, который является ключевым пунктом в этом плане", – отметил Цехоцкий в эфире "Общественного".

По словам военного, хотя захватчики опрокидывают дополнительные силы на это направление, им не хватает мощности для существенного продвижения вглубь региона.

В то же время, существует вероятность, что враг может попытаться обойти Покровск с севера через Межевскую общину.

"Вопрос, смогут ли оккупанты обойти Покровск через Мирноград и взять город в так называемые клешни, остается открытым. На данный момент это спрогнозировать сложно", — подчеркнул Цехоцкий.

Он также отметил, что украинские силы обороны внимательно следят за маневрами врага и готовятся к развитию событий в этом направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в одном из регионов РФ существенно повысили плату за участие в войне против Украины, которая является частью страны-агрессора России, второй раз за этот год увеличила размер единовременной выплаты за подписание контракта и отправления на войну в Украине. Об этом сообщает российское онлайн-издание "Бизнес Online" со ссылкой на правительство Татарстана.

В начале января этого года власти Татарстана повысили выплату на 200 тысяч рублей, доведя ее до 2,2 миллиона рублей (примерно 22 тысячи долларов). Однако недавно сумма была увеличена еще на 600 тысяч рублей и сейчас составляет 2,8 миллиона рублей (около 28). тысяч долларов). Пресссекретарь главы Татарстана Лилия Галимова подтвердила это. решение, но не объяснила, с чем оно связано.

