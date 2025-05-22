Прорыв россиян в Сумы: эксперт оценил шансы РФ захватить город

Российский диктатор Владимир Путин недавно намекнул, что хотел бы взять под контроль Сумскую область. Эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко пояснил, что Россия не сможет быстро захватить Сумы, но они могут постепенно выдавливать украинские силы.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Виктор Бобиренко в эфире Новости.LIVE отметил, что, несмотря на заявления Путина, России сложно будет совершить прорыв на Сумы ввиду рельефа местности.

"Если бы Путин отдал приказ на захват Сум… можно ли захватить? Теоретически, да. Может ли это произойти завтра? Точно нет. Здесь не танкоопасное направление. Здесь ландшафт таков: то яма, то канава. Много рек, ручьи, камыши, леса. Здесь танками не повоюешь", — заявил Бобиренко.

По его словам, на Сумы идут три дороги из Суджи, Теткино и южнее Мирополья, однако все пути находятся под контролем ВСУ.

"Три дороги, но они под контролем нашим и огневым, и тот прорыв обороны невозможен. Зато здесь рай для ДРГ-шников, для снайперов. Почему? Потому что ландшафт. Выдавливать нас постепенно они могут. Но для этого им нужно преимущество в разы", — считает эксперт.

По его словам, фронт на Сумском направлении держится, а оккупантов постоянно отстреливают украинские силы. Как отметил Бобиренко, один дронщик уничтожает по 100 целей в неделю на этом направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин намекнул на оккупацию города Сумы.

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая обратилась к Зеленскому из-за удара по военным на Сумщине и призвала уволить одного генерала.