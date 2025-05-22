Прорыв россиян в Сумы: эксперт оценил шансы РФ захватить город

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин недавно намекнул, что хотел бы взять под контроль Сумскую область. Эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко пояснил, что Россия не сможет быстро захватить Сумы, но они могут постепенно выдавливать украинские силы.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Виктор Бобиренко в эфире Новости.LIVE отметил, что, несмотря на заявления Путина, России сложно будет совершить прорыв на Сумы ввиду рельефа местности.
По его словам, на Сумы идут три дороги из Суджи, Теткино и южнее Мирополья, однако все пути находятся под контролем ВСУ.
По его словам, фронт на Сумском направлении держится, а оккупантов постоянно отстреливают украинские силы. Как отметил Бобиренко, один дронщик уничтожает по 100 целей в неделю на этом направлении.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин намекнул на оккупацию города Сумы.
Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая обратилась к Зеленскому из-за удара по военным на Сумщине и призвала уволить одного генерала.
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