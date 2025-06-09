Прорыв России на Днепропетровщину: "пришла ли" война в новый регион



На территории Днепропетровской области, а также вблизи ее административной границы, российские оккупационные войска пока не зафиксированы. Об этом 9 июня сообщил спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Общественного", отрицая заявления захватчиков о якобы прорыве на Днепропетровщину.

Наступление РФ на Днепропетровщине (фото из открытых источников)

"Если каждый раз на это реагировать, то мы будем только распространять их фейк. Нет! Могу прямо сейчас сказать – нет! Безусловно, российских войск на территории Днепропетровской области нет. Они отсутствуют даже вблизи границы между Днепропетровской и Донецкой областями, хотя активно пытаются это сделать", – заявил он.

По словам Трегубова, оккупационные силы неоднократно прибегали к информационно-психологическим атакам. В частности, на прошлой неделе распространяли видео, где якобы устанавливается флаг на административной границе. Однако, по мнению спикера, доверять таким сообщениям не стоит. Он также напомнил, что, по версии российского Минобороны, победу в войне они "одержали" еще в феврале 2022 года.

Относительно ситуации на Покровском направлении Трегубов отметил ее как сложную.

"Покровское направление остается тяжелым. Там продолжаются штурмовые действия по всей линии фронта. Особенно интенсивные атаки фиксируются как на западе, так и на востоке. На западе – это попытки продвинуться в сторону границы Донецкой и Днепропетровской областей. На востоке – наступление в направлении трассы Покровск – Константиновка с попыткой закрепить".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле подтвердили наступление на Днепропетровщине для создания буферной зоны. Российское наступление в Днепропетровской области ведется, в частности, для создания обещанной диктатором РФ Владимиром Путиным буферной зоны в Украине, необходимой для защиты границ России. Об этом заявил на брифинге спикер главы государства Дмитрий Песков.

В Минобороны РФ даже заявили, что российская группировка "Центр" увеличила площадь оккупированных территорий в Днепропетровской области и продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ. В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности заявляют, что это фейк.

