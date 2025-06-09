Прорыв России на Днепропетровщину: "пришла ли" война в новый регион

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Лиля Воробьева
На территории Днепропетровской области, а также вблизи ее административной границы, российские оккупационные войска пока не зафиксированы. Об этом 9 июня сообщил спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Общественного", отрицая заявления захватчиков о якобы прорыве на Днепропетровщину.
Наступление РФ на Днепропетровщине (фото из открытых источников)
По словам Трегубова, оккупационные силы неоднократно прибегали к информационно-психологическим атакам. В частности, на прошлой неделе распространяли видео, где якобы устанавливается флаг на административной границе. Однако, по мнению спикера, доверять таким сообщениям не стоит. Он также напомнил, что, по версии российского Минобороны, победу в войне они "одержали" еще в феврале 2022 года.
Относительно ситуации на Покровском направлении Трегубов отметил ее как сложную.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле подтвердили наступление на Днепропетровщине для создания буферной зоны. Российское наступление в Днепропетровской области ведется, в частности, для создания обещанной диктатором РФ Владимиром Путиным буферной зоны в Украине, необходимой для защиты границ России. Об этом заявил на брифинге спикер главы государства Дмитрий Песков.
В Минобороны РФ даже заявили, что российская группировка "Центр" увеличила площадь оккупированных территорий в Днепропетровской области и продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ. В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности заявляют, что это фейк.
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