Прорыв обороны в Сумской области: что известно на самом деле

Оккупанты заявили сегодня о захвате населенного пункта Веселовка в Сумской области. Об этом первым заявило в сводке Минобороны РФ.

Андрей Демченко

По данным Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, на территории Сумщины прорыв российских войск через украинскую границу не зафиксирован. В то же время противник продолжает действовать малыми штурмовыми группами. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко объяснил, что напротив занятой Силами обороны территории Курщины россияне накопили свои силы "достаточно немаленькие и по личному составу, и по технике", которыми пытается выбить украинские войска из Курской области.

"И, собственно, эти же силы, но в виде малых штурмовых групп, враг пытается использовать по направлению населенного пункта Новенькое и Журавка. Не могу исключать, что враг попытается применять такую же тактику и на направлении других населенных пунктов, фактически пытаясь расширить зону боев по границе или по территории Украины", – сказал спикер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеское Министерство обороны РФ в новой сводке сообщило об оккупации Вооруженными Силами РФ трех населенных пунктов на территории Украины. Захват украинских территорий в Минобороны страны-агрессорки называют "освобождением".

Так, в Минобороны РФ заявляют, что российская армия оккупировала Веселовку Сумской области.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновки Донецкой Народной Республики. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", — пишут в российском ведомстве.

Отметим, что на картах проекта DeepState эти населенные пункты находятся в серой зоне или на линии боевого столкновения, однако не замечены красным (оккупированы).