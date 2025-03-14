Прорыв границы: в Сумской области объявили обязательную эвакуацию

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад. Об этом портал "Комментарии" сообщает по результатам проведения заседания Совета обороны области.

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Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, в ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей.

Чиновник подчеркнул, что на пограничных повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения — КАБов, FPV-дронов.

Он заявил, что действия армии РФ активизировались. Сейчас вражеские войска подтянули туда серьезные резервы. То есть в пограничной полосе будет достаточно высока интенсивность обстрелов.

"Поэтому я еще раз обращаюсь, чтобы люди выезжали из этих приграничных населенных пунктов и громад", — сказал Артюх.

Во время заседания Совета обороны Сумской области было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад Сумского района.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг продолжает пробовать пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким в Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState. Отмечается, что в основном оккупанты применяют для этого пехоту.

"Но если сначала они по посадкам лезли пешим ходом, то сейчас они пробуют залетать на квадроциклах", – отмечают в DeepState. На видео можно четко увидеть характер сражений в данном районе, где россияне в быстром темпе группами пехоты пытаются залететь в село и закрепиться.