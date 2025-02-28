Прорыв границы в Сумской области: что известно

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Недилько Ксения
На карте DeepState появилась серая зона возле села Новенькое в Сумской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что в настоящее время россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники пехотными группами.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
Он отметил, что россияне пытаются таким образом попытаться перебить логистику украинских военных.
"Замысел россиян прогнозируем и понятен – попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны.
Но этот замысел известен, меры по его срыву предпринимаются Силами обороны", – добавил Коваленко.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны России (МО) заявило 27 февраля, что оккупанты захватили Никольское (к северу от Суджи). Российские пропагандисты утверждали, что россияне захватили Новую Сорочину (к северо-западу от Суджи) и продвинулись к югу от населенного пункта.
27 февраля командир украинского взвода, действующий в Курской области, заявил, что российские силы в Курской области часто атакуют небольшими пехотными группами. Командующий отметил, что северокорейские войска обычно атакуют группами с 10 до 15 человек, тогда как россияне обычно атакуют небольшими группами из двух-трех человек. Командир добавил, что северокорейские силы ранее атаковали группами до 50 человек.
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