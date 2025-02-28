Прорыв границы в Сумской области: что известно

На карте DeepState появилась серая зона возле села Новенькое в Сумской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что в настоящее время россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники пехотными группами.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

" Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются ", – отметил Коваленко.

Он отметил, что россияне пытаются таким образом попытаться перебить логистику украинских военных.

"Замысел россиян прогнозируем и понятен – попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны. Но этот замысел известен, меры по его срыву предпринимаются Силами обороны", – добавил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны России (МО) заявило 27 февраля, что оккупанты захватили Никольское (к северу от Суджи). Российские пропагандисты утверждали, что россияне захватили Новую Сорочину (к северо-западу от Суджи) и продвинулись к югу от населенного пункта.

27 февраля командир украинского взвода, действующий в Курской области, заявил, что российские силы в Курской области часто атакуют небольшими пехотными группами. Командующий отметил, что северокорейские войска обычно атакуют группами с 10 до 15 человек, тогда как россияне обычно атакуют небольшими группами из двух-трех человек. Командир добавил, что северокорейские силы ранее атаковали группами до 50 человек.