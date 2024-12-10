"Прорыв" границы в Сумской области: что известно

Сегодня аналитики проекта DeepState, публикующие карты боевых действий и актуальную линию фронта, сообщили о прорыве государственной границы в Сумской области со стороны Курщины.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным DeepState, россиянам удалось захватить территорию приграничья у села Александрия Сумской области.

В Госпогранслужбе заявляют, что данные о прорыве границы не соответствуют действительности. Не фиксировались ни попытки захода, ни попытки боевых действий на том отрезке. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире канала "Киев24".

Он заявил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, россиянам невыгодно наступать на соответствующей территории, потому что это заболоченная местность.

Также по данным Сумской ОВА, информация о прорыве россиянами границы на Сумщине – это фейк .

"Пока никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", – отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

В ОВА призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на манипуляции врага, пытающегося расшатать ситуацию на Сумщине.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в некоторых телеграм-каналах начала распространяться информация, что якобы россияне уже прорвали оборону города Покровск Донецкой области и находятся непосредственно в его микрорайонах.

Военные ВСУ начали массово опровергать эту дезинформацию, объяснив, чем это может обернуться.

Также, "Комментарии" писали, что украинские войска пошли в контрнаступление: на каком направлении выбивают врага – читайте по ссылке.