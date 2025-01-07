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"Прорыв границы" в еще одной области Украины: что известно

Сообщение о прорыве границы регулярной армией россии на севере Черниговщины не соответствует действительности

сегодня, 07:44 comments1161
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Недилько Ксения

В сети активно распространяются такие заявления с призывами перейти по ссылке для получения дополнительной информации. Этот контент является классическим примером рекламы, использующей фейковые новости или провокационные заголовки для привлечения внимания и увеличения количества переходов по ссылкам. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

"Прорыв границы" в еще одной области Украины: что известно

Иллюстративное фото

"Попыток прорыва врагом границы в пределах Черниговской области не фиксировалось. Зато остается угроза обстрелов со стороны России, в том числе с применением авиации, и угроза продолжения враждебной диверсионной деятельности", – сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Центра.

Ситуацию в северном регионе также прокомментировал начальник Корюковской РВА Павел Мирошниченко:

"Таких попыток на территории района не было. По крайней мере, я такой информации не владею".

В ЦПД призывают медиа и Telegram-каналы не хайповать на чувствительных для украинцев темах и не помогать распространению непроверенной информации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что 10 декабря аналитики проекта DeepState, публикующие карты боевых действий и актуальную линию фронта, сообщили о прорыве государственной границы в Сумской области, со стороны Курщины.

По данным DeepState, россиянам удалось захватить территорию приграничья у села Александрия Сумской области. В Госпогранслужбе заявляют, что данные о прорыве границы не соответствуют действительности. Не фиксировались ни пробы мероприятия, ни пробы боевых действий на том отрезке. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире канала "Киев24".

Он заявил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, россиянам невыгодно наступать на соответствующей территории, ведь это заболоченная местность.



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