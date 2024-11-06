Прорвут ли россияне оборону Днепропетровщины: что необходимо сделать ВСУ

До границы Днепропетровской области русским войскам осталось менее 20 км. Враг активно продвигается в сторону трассы, обеспечивающей поставки в Курахово. В случае успеха россиян, Силы обороны Украины могут быть вынуждены отступить во избежание оцепления, рассказал в эфире 24 канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, комментируя серьезность ситуации.

Днепропетровская область

По словам Свитана, российские войска продвинулись на расстояние около 20 километров от границы Днепропетровской области, но без контроля над Покровском им не удастся проникнуть дальше со стороны Селидовой. В этом районе укреплена линия обороны, созданная еще в 2014 году, которая должна задержать врага.

Впрочем, как заявил Свитан, укрепрайон с третьей линией обороны не даст россиянам пройти в сторону Днепропетровщины. Эксперт предположил, что Силы обороны не выпустят россиян из Селидового района.

Однако в районе Времовского выступления ситуация остается более сложной. Враг недавно захватил Левадное, расположенное в чуть более 10 километрах от Днепропетровской области.

Пока россияне не будут контролировать Покровск, я не думаю, что они задумаются о движении в сторону Днепропетровщины. Можно сказать, что Покровская линия обороны удерживает россиян от Днепропетровской области. Сейчас они заняты направлением на Большую Новоселку", – отметил Свитан.

Он также подчеркнул, что власти Днепропетровщины должны усиливать укрепления в районе Покровска для защиты области.

Наибольшие вызовы возникают на Кураховском направлении и вблизи Константинополя. Пока украинские военные удерживают оборону у Кураховского водохранилища, у врага нет возможности продвинуться в сторону Покровска. Левый фланг российской группировки подвергается давлению, сдерживающему их продвижение на север.

"Дорогую жизнь" на Курахово нам нужно содержать. Эта рокадная дорога уже третий год не дает россиянам двигаться к югу к северу от Азовского побережья. Сейчас оккупанты находятся в 5 – 7 километрах от этой дороги", — отметил эксперт.

По его словам, чтобы продолжить продвижение в сторону Покровска, российским войскам необходимо решить вопрос с Кураховым. Именно поэтому они сосредотачиваются на попытках продвинуться в город с юга.

Напомним, портал "Комментарий" рассказывал , что россияне проломили оборону ВСУ в двух местах.



