logo

BTC/USD

34641.11

ETH/USD

1869.65

LTC/USD

72.68

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пророссийский премьер Словакии изменил свою позицию по отношению к Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Пророссийский премьер Словакии изменил свою позицию по отношению к Украине

Премьер-министр Словакии принял положительное решение о поставках вооружения для Украины.

сегодня, 10:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Роберт Фицо в своей избирательной кампании активно выступал против предоставления оружия Украине, однако с приходом к власти словацкий политик согласился, что компании могут продавать вооружение Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на словацкое издание Pravda.

Пророссийский премьер Словакии изменил свою позицию по отношению к Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Находясь в оппозиции Роберт Фицо неоднократно критиковал словацкое правительство и утверждал, что он не предоставит Украине "ни единого патрона". Однако с приходом к власти после победы на выборах, Фицо изменил свою позицию. Премьер-министр Словакии заявил, что компании могут продавать оружие Украине.


"Когда компания хочет производить оружие и куда-то его отправить, конечно, никто не будет этому препятствовать", – сказал Фицо.

Роберт Фицо во время разговора с министром обороны Словакии Робертом Калиняком заявил, что запрет на поставки оружия Украине будет действовать только для вооружения, которое находится на армейских складах. Фицо дал задачу министру обороны провести ревизию, чтобы определить количество оружия, которое было отправлено в Украину.

Кроме поставки оружия для Украины, Фицо отметил необходимость и других видов помощи.

"Мы сделаем все, чтобы помочь Украине гуманитарно и граждански. Я предполагаю, что одной из таких вещей может быть разминирование. Есть огромное количество неразорвавшихся заминированных территорий и боеприпасов", — отметил премьер-министр Роберт Фицо.

Напомним, что Словакия после вторжения России передала Украине разнообразное вооружение, в том числе истребители МиГ-29 советской разработки, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana 2. Кроме того, еще 16 гаубиц Zuzana 2 оплачены партнерами Украины и сейчас находятся в процессе изготовления.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал неожиданное признание.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан обрадовался победе пророссийского политика в Словакии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/687452-fico-vlada-nebude-branit-podnikom-vo-vyrobe-a-dodavkach-zbrani/
Теги:
comments

Обсуждения

Бандерівець

сегодня, 10:50

в політиці всі засоби гарні - наобіцяв проузьким що не буде допомагати Україні, виграв вибори, а тепер послав їх у дупу


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!