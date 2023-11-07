Пророссийский премьер Словакии изменил свою позицию по отношению к Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Роберт Фицо в своей избирательной кампании активно выступал против предоставления оружия Украине, однако с приходом к власти словацкий политик согласился, что компании могут продавать вооружение Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на словацкое издание Pravda.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Находясь в оппозиции Роберт Фицо неоднократно критиковал словацкое правительство и утверждал, что он не предоставит Украине "ни единого патрона". Однако с приходом к власти после победы на выборах, Фицо изменил свою позицию. Премьер-министр Словакии заявил, что компании могут продавать оружие Украине.
Роберт Фицо во время разговора с министром обороны Словакии Робертом Калиняком заявил, что запрет на поставки оружия Украине будет действовать только для вооружения, которое находится на армейских складах. Фицо дал задачу министру обороны провести ревизию, чтобы определить количество оружия, которое было отправлено в Украину.
Кроме поставки оружия для Украины, Фицо отметил необходимость и других видов помощи.
Напомним, что Словакия после вторжения России передала Украине разнообразное вооружение, в том числе истребители МиГ-29 советской разработки, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana 2. Кроме того, еще 16 гаубиц Zuzana 2 оплачены партнерами Украины и сейчас находятся в процессе изготовления.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал неожиданное признание.
Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан обрадовался победе пророссийского политика в Словакии.
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Бандерівець
сегодня, 10:50
в політиці всі засоби гарні - наобіцяв проузьким що не буде допомагати Україні, виграв вибори, а тепер послав їх у дупу