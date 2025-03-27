Пропавшие родители, депортация и пытки: психологи о травмах украинских детей

В Национальной академии внутренних дел прошел тренинг для психологов и воспитателей учебных заведений системы МВД. Мероприятие было организовано по инициативе Министерства внутренних дел Украины в сотрудничестве с "Gen.Ukrainian". Его основная цель – подготовка специалистов, работающих с детьми и подростками, пострадавшими в результате войны, к оказанию эффективной психологической помощи. Об этом сообщают в отделении коммуникаций Национальной академии внутренних дел

Руководитель «Gen.Ukrainian» Оксана Лебедева (фото из открытых источников)

Специалисты Gen.Ukrainian провели практические занятия, посвященные вопросам ретравматизации, работы с агрессией у подростков, профилактике чувств мести и ненависти, а также особенностям переживания потерь у детей.

Ректор Национальной академии внутренних дел отметил важность этой инициативы, отметив:

"Война принесла нашему государству серьезные вызовы, и больше всего это сказалось на детях. Национальная академия внутренних дел не только готовит специалистов для сектора безопасности, но и активно вовлекается в разработку и внедрение программ поддержки молодежи. Высокий уровень подготовки психологов и воспитателей, работающих с детьми и подростками, имеет ключевое значение для их дальнейшей".

Руководитель "Gen.Ukrainian" Оксана Лебедева поделилась статистическими данными. В начале войны в Украине проживало 7,3 миллиона детей. Сейчас почти миллион из них получает образование в Европе. В то же время, по исследованиям, только 12% из них говорят о возможном возвращении на Родину. Еще 1,6 миллиона детей и подростков остаются на временно оккупированных территориях или были депортированы в Россию.

"Российские власти создали систему, которая имеет целью уничтожение украинской идентичности у детей. В будущем эти дети могут стать частью российских вооруженных сил и воевать против нас", — отметила Лебедева.

Она также рассказала о детях, которых удалось вернуть из оккупации:

"Они потеряли внутреннюю свободу. Это абсолютно покорные личности. Их даже не приходится убеждать или просить что-нибудь сделать. Они отдают телефоны без всяких возражений, не смотрят в глаза, избегают разговоров, боятся опоздать на обед и даже кланяются во время встречи".

На сегодняшний день в Украине из-за войны осиротели 100 тысяч детей. Более 62 тысяч взрослых пропали без вести, и многие из них имели семьи.

"Самый болезненный опыт – когда родители попадают в плен. Один мальчик рассказывал, что каждый вечер перед сном представляет, как его папы пытают", – поделилась Лебедева.

Психологи "Gen.Ukrainian" работали с детьми из Грозы на Харьковщине, потерявшими всех своих родных, с мальчиком из Киевщины, который стал свидетелем того, как российские оккупанты убили его семью, а также с детьми из Мариуполя, которые видели гибель своих близких.

"Наш величайший страх – не успеть помочь всем", – отмечает ведущий психолог организации Вануи Мартиросян.

Специалисты убеждены: чем больше людей будет знать, как поддержать детей, пострадавших из-за войны войны, тем больше шансов на их психологическое восстановление.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал договоренности США с Украиной и РФ . В результате переговоров в Саудовской Аравии было обнародовано два отдельных заявления: одно касалось договоренностей между Украиной и США, другое – между США и Россией. Также были согласованы механизмы контроля за выполнением соглашений, предусматривая возможность привлечения к мониторингу третьих стран, в частности Турции и европейских партнеров. Отдельно обсуждались вопросы возвращения украинских военнопленных, гражданских заложников и незаконно депортированных детей.

"Отдельный пункт нашего заявления – помощь Америки в возвращении детей, военнопленных и гражданских лиц", – отметил Зеленский.

