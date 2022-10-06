Пропагандист придумал новый термин для убегающих от мобилизации (ВИДЕО)

Один из главных пропагандистов Путина Борис Корчевников публично расплакался и оскорбил россиян, не желающих участвовать в войне против Украины, кроме того, россиянин назвал таких мужчин 666-ми. Об этом сообщила колумнистка The Daily Beast Джулия Дэвис, опубликовавшая видео в Twitter.

Российский пропагандист Борис Корчевников. Фото из открытых источников

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации россиян. Россия хочет получить 300 тыс. новобранцев, которые отправятся на фронт в Украину.

Из-за объявления мобилизации российские мужчины призывного возраста начали бежать за границу, чтобы не получить повестку, а следом и не попасть в Украину, где их ждет гибель.

Путинский пропагандист Борис Корчевников высмеивает сбежавших из России мужчин, а армию призывает активнее воевать.

Пропагандист со слезами на глазах обвиняет и резко отзывается о мужчинах, не желающих умирать за Российскую Федерацию. Корчевников называет их нулями, дерьмом и мусором.

Также пропагандист предлагает новую терминологию. По его словам, есть 200-е – мертвые солдаты, 300-е – раненые, а также сообщает, что существуют 500-е – это те, кто убегает с поля боя. Корчевников относит к 500 и убегающим за границу и не понимающим для чего воевать.

Но потом резко решает, что для россиян, избегающих мобилизации, нужно применить новый термин, пропагандист придумывает 666-ых. После подобных слов Корчевников продолжает пропагандистскую речь с привлечением религии.



Интересно, что сам пропагандист не торопится брать оружие и ехать в Украину.

Видео, как пропагандист со слезами на глазах обвиняет тех, кто не хочет умирать за Россию, можно посмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Борисе Корчевникове, который плакал в прямом эфире.

Также "Комментарии" писали о смерти белорусского пропагандиста.

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