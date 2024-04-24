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Военный объяснил ситуацию в районе Очеретиного

Военный прокомментировал бои вблизи Очеретино, где российские силы начали активнее действовать и продвинулись вперед.

сегодня, 11:13
Автор:
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Slava Kot
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Украинский военный 59-й Отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий рассказал о ситуации на фронте в районе Очеретино, где россияне совершили незначительный прорыв. По его словам, российская пропаганда преувеличивает ситуацию с захватом населённого пункта.

Военный объяснил ситуацию в районе Очеретиного

Карта боев близ Очеретино. Фото: Deep State

Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что в районе Очеретино продолжаются бои, однако ситуация остается под контролем украинских сил.

"Российская пропаганда всегда кричит наперед. Кто-то где-то ступит ногой, случайно забежали, и уже кричат, что они захватили. В районе Очеретино продолжаются бои, ситуация под контролем ВСУ. Оккупантов на этом направлении ждут "приятные" для них новости", — сообщил офицер.

Украинский военный указывает, что у россиян нет сил для большого наступления, а помощь, которая должна поступить от союзников Украины, заставляет их впадать в агонию.

"Враг применяет большое количество авиации, артиллерии и дронов. У врага началась агония, особенно в последние дни. Они внимательно следят за происходящим в мире и понимают, что их ждет", — заявил Сергей Цехоцкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий аналитик Юлиан Репке заявил о прорыве российскими силами украинского фронта. По его словам, россияне имели возможность продвинуться вглубь украинских позиций. Вскоре эта информация подтвердилась осинт-аналитиками.

Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ объяснили ситуацию в районе Очеретино, где россияне начали активнее действовать. По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, ситуация в населенном пункте сложная, однако украинские силы выбивают оккупантов из Очеретиного.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-v-rayoni-ocheretinogo-trivayut-boi-situatsiya-pid-kontrolem-zsu-ofitser-59-i-okremoi-motopikhotnoi-brigadi-tsekhotskiy
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