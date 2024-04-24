Военный объяснил ситуацию в районе Очеретиного

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Slava Kot
Украинский военный 59-й Отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий рассказал о ситуации на фронте в районе Очеретино, где россияне совершили незначительный прорыв. По его словам, российская пропаганда преувеличивает ситуацию с захватом населённого пункта.
Карта боев близ Очеретино. Фото: Deep State
Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что в районе Очеретино продолжаются бои, однако ситуация остается под контролем украинских сил.
Украинский военный указывает, что у россиян нет сил для большого наступления, а помощь, которая должна поступить от союзников Украины, заставляет их впадать в агонию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий аналитик Юлиан Репке заявил о прорыве российскими силами украинского фронта. По его словам, россияне имели возможность продвинуться вглубь украинских позиций. Вскоре эта информация подтвердилась осинт-аналитиками.
Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ объяснили ситуацию в районе Очеретино, где россияне начали активнее действовать. По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, ситуация в населенном пункте сложная, однако украинские силы выбивают оккупантов из Очеретиного.
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