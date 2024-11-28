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Пропаганда в Telegram: как посольство РФ формирует негативный образ Украины

Посольство России в Кишиневе активно использует официальный Telegram-канал для распространения пропаганды и дезинформации по Украине – эксперт

сегодня, 17:18
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Черновалова Кристина

Российское посольство в Кишиневе активно использует свой официальный Telegram-канал для пропаганды и дезинформации, в частности, против Украины. По данным эксперта, с января по сентябрь этого года 38,8% всех публикаций посольства (205 из 529) содержат признаки пропаганды, направленной на подрыв репутации Украины.

Пропаганда в Telegram: как посольство РФ формирует негативный образ Украины

Россия ведет информационную войну в Молдове через свой Telegram-канал

Об этом рассказал тележурналист и представитель ОО "Лаборатория исследований и информационного анализа" Михаил Панайотов, выступая в Медиацентре Украина.

Эксперт подчеркнул, что деятельность посольства является частью продуманной информационной кампании, которая имеет несколько целей: создать негативный образ Украины, усилить антизападные настроения и укрепить пророссийские взгляды жителей Молдовы.

Посольство использует Telegram не только как источник новостей, но и как средство манипуляции общественным мнением. По словам Панайотова, через информацию в своем канале Россия строит образ защитника от Запада и навязывает идею Украины как угрозы для соседей.

Эксперт выделил несколько ключевых тем, которые посольство постоянно поднимает в своей пропаганде:

  • Украина как агрессор. Ее изображают опасным и террористическим государством.

  • Идея "нацизма". Украину называют "нацистской" и "марионеткой Запада".

  • "Гуманитарная миссия" России. Россия продвигает себя как спасителя от "западной агрессии".

  • Историческое единство. Ведется акцент на общем прошлом России и Украины.

  • Критика Украины. Отдельно подчеркивают социальные и экономические проблемы в стране.

Цель таких действий – влиять на общественное мнение, формировать недоверие к Украине и Западу и создавать впечатление, что Россия – единственная сила, которая может "защитить" регион.



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