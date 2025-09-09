Пропаганда Путина поразила оправданием ракетного удара по Кабмину: что произошло

Российские пропагандистские ресурсы массово пытаются объяснить удар по зданию Кабинета министров тем, что это якобы была украинская ракета ПВО, случайно поразившая цель, сообщает военный обозреватель Александр Коваленко.

Фото: из открытых источников

Сам факт такого оправдания выглядит абсурдно — сложно представить, что украинская зенитно управляемая ракета могла так точно, случайно сбившись с курса, поразить именно кабинет премьер-министра.

По мнению эксперта, в этой ситуации есть несколько важных аспектов понимания.

Обычно во время военных конфликтов между государствами существуют негласные договоренности о том, что не следует целенаправленно поражать первых лиц государств, которые могут быть вовлечены в переговоры или легитимизируют капитуляцию. Хотя иногда это правило нарушается, однако с 2022 года Верховная Рада, Кабинет Министров и Офис Президента Украины оставались в основном невредимыми.

Удар этой ночью стал очевидным заявлением России об отказе от этого негласного табу и намеком на то, что в случае игнорирования Украиной российских ультиматумов масштаб обстрелов может увеличиться. Кроме того, это эмоциональная реакция Кремля на поджоги российских нефтеперерабатывающих заводов — своеобразная угроза: прекратить атаки на НПЗ или Россия продолжит наносить удары по административным зданиям Киева.

Эта угроза, вероятно, должна успокоить западных партнеров Украины, в том числе США и Дональда Трампа, убеждая их, что удар не был российским, а украинским "ошибочным" огнем. Однако вопрос в том, как долго Кремль сможет поддерживать этот нарратив, особенно, если удары по административным объектам станут основным средством давления на Украину, чтобы заставить прекратить удары по НПЗ.

Некоторые эксперты считают, что этот удар открывает Украине больше возможностей для ответных ударов, даже по Кремлю. Однако Коваленко не видит в этом большого практического смысла. Считает, что уничтожение горящих НПЗ, с оборотом 6-7 миллионов тонн нефтепродуктов в год, является более эффективным способом давления на Россию, чем повреждение символических объектов, таких как Спасская башня.

