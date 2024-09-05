Промывание мозгов усиливается: оккупанты взялись за украинскую молодежь

На временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики сгоняют детей на просмотр пропагандистского кино.

РФ усиливает пропаганду в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, детей заставляют смотреть фильмы о боевиках Росгвардии, которых героизируют пропагандисты. В частности, в фильме рассказывается об оккупантах, которые были ликвидированы при побеге из города Изюм Харьковской области.

"Конечно, в фильме присутствует подмена понятий, когда захватчиков выставляют как защитников, а жертву делают виновной в войне. Таким образом, враг пытается воспитать у украинских детей ненависть к родине", – говорится в сообщении Центра сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут захватить Покровск, но это не означает, что оккупация города обязательно произойдет, заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. "Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим", – сказал Кирилл Сазонов. Военный не исключает, что оккупанты попытаются отрезать группировки украинской армии на Донетчине от Запорожской группировки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о необходимости увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, поскольку ему "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия Украине". На встрече президента с фракцией "СН" речь не шла о дальнейшем трудоустройстве уже бывшего министра юстиции Дениса Малюськи. При этом Зеленский вспомнил, что Малюська сам давно хотел перейти на другую должность.