Прокол Путина с буферной зоной: какой нюанс он попытается скрыть от россиян

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин сможет похвастаться, что одна из целей так называемой "СВО" достигнута – якобы для защиты от НАТО создана буферная зона. Вот только хозяин Кремля упустит важный нюанс, что этот "буфер" будет проходить по территории РФ. Об этом в интервью Radio NV рассказал ветеран Легиона "Свобода России", журналист Алексей Барановский.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Боец отметил, что Путин "закладывается на минималистичный возможный результат" начатой им войны.
По его словам, понимая, что другие уже заезженные цели так называемой "СВО" России выполнить не по силам, Путин теперь взялся за продвижение нового тезиса о буферной зоне, которую он пытается выстроить.
Алексей Барановский отметил, что при этом российская пропаганда будет всячески скрывать тот факт, что эти буферные зоны проходят на территории Курской и Белгородской области. Это уже нюанс, на котором не обязательно заострять внимание.
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