Прокол Путина с буферной зоной: какой нюанс он попытается скрыть от россиян

Российский диктатор Владимир Путин сможет похвастаться, что одна из целей так называемой "СВО" достигнута – якобы для защиты от НАТО создана буферная зона. Вот только хозяин Кремля упустит важный нюанс, что этот "буфер" будет проходить по территории РФ. Об этом в интервью Radio NV рассказал ветеран Легиона "Свобода России", журналист Алексей Барановский.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Боец отметил, что Путин "закладывается на минималистичный возможный результат" начатой им войны.

"Самое главное, это вопрос в том, где именно будут проходить эти буферные зоны. Путин же не говорит, где они будут проходить... Конечно, они будут пытаться продвинуть буферную зону на территорию Украины. Но опять же, все зависит от того, где их смогут остановить Силы обороны Украины. Поэтому Путин просто закладывается на минималистичный возможный результат", — объяснил ситуацию журналист.

По его словам, понимая, что другие уже заезженные цели так называемой "СВО" России выполнить не по силам, Путин теперь взялся за продвижение нового тезиса о буферной зоне, которую он пытается выстроить.

Алексей Барановский отметил, что при этом российская пропаганда будет всячески скрывать тот факт, что эти буферные зоны проходят на территории Курской и Белгородской области. Это уже нюанс, на котором не обязательно заострять внимание.

"То есть, если у Путина пойдет что-то не по плану, а мы все работаем над тем, чтобы у него все пошло не по плану, то он сможет "отползти" вот на эту историю про буферные зоны. Мы не первый раз уже слышим такое в его исполнении. А вот, где они будут проходить, вот это все зависит от действий ВСУ и Сил обороны", — сказал Барановский.

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