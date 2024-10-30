Происходят ли переговоры с Россией: у Зеленского объяснили ситуацию

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на информацию, что Украина якобы ведет переговоры с Россией по прекращению ударов по энергетическим объектам друг друга. По его словам, такая информация имеет "странную логику", ведь Россия не собирается отказываться от выбранного типа войны.

Переговоры Украины и России

Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" ответил на материал Financial Times о переговорах между Украиной и Россией через посредство Катара по прекращению ударов по энергообъектам. По его словам, он слышал о таких якобы переговорах не менее четырех раз, однако СМИ в таких сообщениях ссылаются на анонимные источники.

"Ну немного странная логика. Ну, как всегда, когда мы читаем где-то в западных медиа, что те или иные процессы происходят, для меня всегда непонятно, а на основании какой логики они об этом говорят? То есть почему Россия должна отказаться от типа войны, какую она ведет, если она не умеет по-другому воевать?", — сказал Подоляк.

По словам Подоляка, это вброс, который кому-то может быть "нужен". Кроме того, подобные нарративы будут только продолжаться.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что окончание войны в Украине должно основываться на международном праве. Кроме того, Москва должна заплатить за свои преступления.

"Украина четко фиксирует: война должна закончиться со ссылками на международное право и безусловной ответственностью России, в том числе финансовой и в том числе за уничтожение энергетических объектов в Украине", — сказал представитель Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на информацию о переговорах Украины и России.

Также "Комментарии" писали, что в Москве назвали условия Путина для окончания войны в Украине.