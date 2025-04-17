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Прогресс отсутствует: Кремль говорит, что переговоры затормозились

Кремль заявил о проблемах на переговорах с США по Украине

сегодня, 21:23
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Марьян Ощановский

Переговоры с США по завершению войны в Украине столкнулись со сложностями, заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

Прогресс отсутствует: Кремль говорит, что переговоры затормозились

Кремль разочарован переговорами. Фото из открытых источников

"Дело продвигается достаточно сложно. В трудностях виноваты "киевский режим" и страны ЕС, которые вдруг превратились в ястребов войны", — заявил Дмитрий Песков.

По его словам, контакты РФ с США будут продолжаться, но конкретики по ним пока нет.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, также не удалось договориться о новых переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Разговор о телефонном разговоре продолжается. Пока договоренности не достигнуты", — сказал Юрий Ушаков.

По информации The Moscow Times, Кремль занял максималистскую позицию на переговорах с США и требует всю территорию четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

По словам источника, Россия также может попытаться захватить часть Днепропетровской или Сумской области, чтобы затем предложить обмен на Херсон и Запорожье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/32323
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