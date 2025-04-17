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Марьян Ощановский
Переговоры с США по завершению войны в Украине столкнулись со сложностями, заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.
Кремль разочарован переговорами. Фото из открытых источников
По его словам, контакты РФ с США будут продолжаться, но конкретики по ним пока нет.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, также не удалось договориться о новых переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.
По информации The Moscow Times, Кремль занял максималистскую позицию на переговорах с США и требует всю территорию четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
По словам источника, Россия также может попытаться захватить часть Днепропетровской или Сумской области, чтобы затем предложить обмен на Херсон и Запорожье.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.
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