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Программа-минимум для Генштаба РФ в Украине: какие задачи поставили оккупантам

Генштаб России поставил своим войскам конкретные задачи в Украине

сегодня, 12:05
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Ткачик Олеся

Западные журналисты занимаются хайпом, когда считают километры до Днепропетровской области и говорят о том, что российские войска могут захватить этот регионе, отмечает военный Кирилл Сазонов.

Программа-минимум для Генштаба РФ в Украине: какие задачи поставили оккупантам

Оккупанты

По его словам, не бывает задач в стиле "Донецкую область можете сливать, но ни метра Днепропетровской". Как говорит военный, есть потенциальные угрозы, есть сценарии противодействия и укрепления там, где это правильно с точки зрения обороны "на земле".

"Каких целей стратегически и тактически хочет достичь противник. Тут уже давно все понятно и нет места домыслам. Денацификация и демилитаризация – вообще забыли. Ликвидация Украины как независимого государства – да. Это осталось в грандиозных планах и влажных мечтах. Но с имеющимися ресурсами – недостижимо. Программа максимум для Генштаба России сейчас – привести реальность в соответствии с их изменениями в Конституции. То есть оккупировать или выжать из нас угрозами на переговорах четыре области. Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую, — говорит военный.

При этом он подчеркнул, что у россиян не получается взять всю Донецкую область потому, что на Лиманском результат отрицательный, а без него агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск будет стоять вечно.

"Так что Запорожская – далеко и трудно в туманном "потом". Херсонская? Нереально. Про Днепропетровскую даже говорить нет смысла. Если будет открытый проход – конечно зайдут. В качестве рейда. Но открытого прохода не будет", — говорит Сазонов.

По его словам, в настоящий момент самое тяжелое положение у военных на Покровском направлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, чего хочет Путин достичь в Украине.




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Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/13912
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