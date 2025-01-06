Программа-минимум для Генштаба РФ в Украине: какие задачи поставили оккупантам

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Западные журналисты занимаются хайпом, когда считают километры до Днепропетровской области и говорят о том, что российские войска могут захватить этот регионе, отмечает военный Кирилл Сазонов.
Оккупанты
По его словам, не бывает задач в стиле "Донецкую область можете сливать, но ни метра Днепропетровской". Как говорит военный, есть потенциальные угрозы, есть сценарии противодействия и укрепления там, где это правильно с точки зрения обороны "на земле".
При этом он подчеркнул, что у россиян не получается взять всю Донецкую область потому, что на Лиманском результат отрицательный, а без него агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск будет стоять вечно.
По его словам, в настоящий момент самое тяжелое положение у военных на Покровском направлении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, чего хочет Путин достичь в Украине.
Новости