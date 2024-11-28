Прогнозы оказались ошибочными: до каких пор РФ сможет проводить «мясные штурмы»

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину не удалось совершить информационный блиц-криг и испугать Запад ядерной войной после запуска ракеты "Орешник" по Днепру, отмечает политолог Вадим Денисенко.

Оккупанты

Именно поэтому, по его мнению, РФ перешла к войне нервов. Денисенко считает, что этот этап, судя по количеству накопленных Россией ракет, продлится как минимум несколько недель.

"Россияне накопили достаточно оружия для изнурительных для Украины обстрелов и бросают все, что имеют из человеческой силы. Также стоит обратить внимание на то, что сейчас по человеческой силе и ее накоплению совпало как минимум два положительных для Кремля фактора", — отметил эксперт.

Во-первых, говорит он, после Курска, когда появилась угроза мобилизации без денег, несколько увеличилось количество контрактников, которые до этого занимали выжидательную позицию и ожидали повышения расценок за контракт. Во-вторых, сейчас закончился осенний дембель, также давший дополнительные ресурсы контрактников. Есть еще третий фактор, пока теоретический, добавил политолог, обвал рубля. По всей вероятности, из-за этого может произойти еще один небольшой скачок количества тех, кто все еще размышляет об обмене жизни на деньги.

"Поэтому, к сожалению, наши прогнозы о том, что люди у россиян должны закончиться в ноябре-декабре, оказались несколько ошибочными. Сейчас можем говорить, что до марта-апреля враг может вести мясные штурмы", — отметил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из самых больших проблем украинских Сил обороны является недостаток личного состава. Дефицит людей, готовых защищать нашу землю, является серьезной проблемой, влияющей на многие аспекты нашей обороны. При этом военные отмечают, что российская армия пополняется молодыми солдатами, проявляющими активность и энергичность.



