Прогноз не утешителен: как США могут собственноручно изменить ход войны в пользу России

Остановка американской военной помощи может стать переломным моментом в войне России против Украины. Аналитики предостерегают: Кремль сразу активизирует наступательные действия, а в Москве это воспримут как сигнал к безнаказанности. В Вашингтоне продолжаются дебаты, но в ISW уже определили возможные последствия такого решения.

Путин и Трамп. Фото из открытых источников

Если США остановят финансирование и поставку вооружения, Россия использует это как уникальный шанс для военного прорыва. Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW) Кремль попытается захватить больше территорий и оказать критическое давление на украинскую оборону. Это может не только усилить агрессию, но и укрепить уверенность Владимира Путина в возможности достичь своих стратегических целей – в частности, контроля над Украиной и влияния на другие страны региона, включая членов НАТО.

По мнению экспертов, подобный сценарий уже имел место весной 2024 года, когда из-за политических споров в Конгрессе США временно задержали военную поддержку Украины. Это сразу сказалось на динамике боевых действий: российские войска активизировали наступательные операции, а фронт оказался под угрозой.

Критически важно то, что украинская армия использует западные системы обороны – Patriot, HIMARS, ATACMS – для отражения атак и нанесения ударов по логистике врага. Без новых поставок этих вооружений баланс сил может резко измениться в пользу России.

В отчете также подчеркивается, что главным препятствием для завершения войны является Путин, а не Украина. В отличие от президента Владимира Зеленского, неоднократно заявлявшего о готовности к переговорам ради справедливого мира, Кремль продолжает требовать полной капитуляции Украины, установления пророссийского правительства и отказа Киева от суверенитета.

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