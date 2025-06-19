Прогноз настораживает: демограф рассказала, кто из беженцев не вернется в Украину после войны

Большинство украинских беженцев, покинувших страну целыми семьями, имеют тяжелобольных членов семьи или уже устроились в странах с высоким уровнем жизни, вероятно, не вернутся домой. Об этом в комментарии для Liga.net заявила Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы НАН Украины

Возвращение украинских беженцев (фото из открытых источников)

По словам Либановой, существенным фактором, влияющим на решение остаться за границей, является более высокий уровень жизни в ряде европейских стран. "Уровень жизни там был, есть и останется еще надолго выше, чем у нас. Если говорить, например, о Германии, Австрии, Нидерландах или Дании – там он реально лучше. А мы ничего не можем с этим поделать", – отметила она.

Отдельно она акцентировала внимание на том, что весомой причиной для невозвращения является возможность проходить лечение за границей. Особенно это касается тяжелобольных, в частности, пациентов с онкологией, получающих комплексное медицинское обеспечение через страховую систему.

"Я сейчас не оцениваю качество медицинской помощи или ее доступность – там она просто бесплатная. А у нас за большинство услуг придется платить", – объяснила Либанова.

Кроме того, она отметила, что в случае, если вся семья уехала вместе, возвращение почти невозможно. "Когда уезжает полностью семья – шансов на возвращение очень мало. А если в Украине остались, скажем, родители или другие близкие родственники или муж – тогда вероятность возвращения значительно выше", – добавила эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как демография влияет на бизнес. Из-за российского вторжения бизнес в Украине столкнулся с демографическим вызовом.

В связи с эмиграцией и мобилизацией средний возраст работников в Украине будет расти, пишет Forbes. По оценкам Института демографии, коэффициент рождаемости в Украине составляет 0,9 ребенка в женщину. Демографы отмечают, что для восстановления населения составляет 2,2 ребенка в женщину. Отмечается, что в будущем тренды будет задавать самое многочисленное поколение, каким на сегодняшний день являются 35–44‐летние граждане. Отмечается, что вместо кандидатов на должности 25–35 лет на собеседования все чаще будут приходить кандидаты, которым исполнилось 45–55 лет.