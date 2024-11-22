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Прогноз на войну в Украине: командир Третьей штурмовой сделал тревожное заявление

Как погодные условия повлияют на ситуацию на фронте и почему ожидания паузы в боевых действиях на войне в Украине ошибочны, обясняет Андрей Белецкий.

22 ноября 2024, 14:10
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Slava Kot

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что зимние месяцы принесут новые вызовы на войне в Украине. По его словам, зима не помешает россиянам наступать, но может помешать обороняться украинским силам.

Прогноз на войну в Украине: командир Третьей штурмовой сделал тревожное заявление

Андрей Белецкий. Фото из открытых источников

Андрей Белецкий в интервью "Украинской правде" объяснил, как погодные условия повлияют на ситуацию на фронте. По мнению Белецкого, ситуация на поле боя сложнее, чем весной 2022 года. Украинские силы продолжают испытывать недостаток вооружения, в то время как у россиян есть КАБы, которые коренным образом изменили ситуацию на земле, а также бесконечный человеческий ресурс.

Белецкий считает, что зимние погодные условия не помешают врагу продолжать наступление. Это объясняется их тактикой малых групп пехоты, которые не зависят от тяжелой техники, которая может застрять в грязи.

"Сейчас россияне наступают не благодаря сосредоточенному огню артиллерии. Не благодаря массированному применению бронетехники, а именно за счет бесконечного количества, в прямом смысле слова, мяса. Мясо, потому что так, как они его используют, это не солдаты" — отмечает Белецкий.

По его словам, зима может создать серьезные проблемы для украинских сил, особенно из-за влияния на эффективность беспилотников. Белецкий подчеркнул, что разведывательные и FPV-дроны являются одним из ключевых элементов украинской обороны, но зимние условия значительно усложнят их использование.

"Ожидания, что россияне притормозят из-за зимы, ничем не оправданы. Напротив, у нас может усложниться оборона из-за того, что основное наше средство поражения снизит свою эффективность. Российским пехотинцам будет труднее перемещаться, но, с другой стороны, тебя не видят. Ты используешь погодные условия как средство маскировки. Наступать им это не помешает. А нам обороняться может помешать", — говорит Белецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за 10-15 дней следует ожидать ухода украинских сил.

Также "Комментарии" писали, что в Польше заявили, что война в Украине переходит в решающую фазу.



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