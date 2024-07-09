Почему Россия нанесла удар по детской больнице: профессор детской психиатрии назвал главную причину

Детский и подростковый психиатр Денис Угрын заявил о новой фазе войны России против Украины. По словам профессора, российский удар по детской больнице должен нанести украинцам новые психологические травмы и заставить покинуть Украину.



Детский психиатр Денис Угрын об ударе России по детской больнице. Фото из открытых источников

Ведущий психолог по травмам войны Лондонского университета королевы Марии Денис Угрын заявил, что российская ракетная атака на крупнейшую детскую больницу в Украине преследует цель внушить в украинцев страх и желание покинуть Украину.

"Главный смысл этого – испугать людей и выгнать как можно больше украинцев из Украины. Это другой уровень. Это действительно новая фаза этого конфликта", — подчеркнул профессор.

По словам эксперта детской психиатрии, военные преступления Путина будут оказать значительное влияние на украинскую нацию, однако удар по детской больнице – это новый уровень преступности России.

"Это оставит неизгладимый след в украинском сознании. Есть военные преступления – и потом есть это. Это другая лига преступления", — подчеркнул Угрын.

По его словам, 40% детей на западе Украины страдают значительными симптомами посттравматического стрессового расстройства из-за разрушения и российского вторжения, а для детей на востоке страны этот показатель "значительно больше".

8 июля, после массированной ракетной атаки РФ по Украине погибли 37 мирных людей, среди них трое детей, еще более 170 человек получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле прокомментировали российский удар по детской больнице.

Также "Комментарии" писали о реакции британского премьера на атаку России по больнице "Охматдет", который назвал такие действия "самым большим извращением". Кроме того, другие мировые лидеры осудили российский удар по детской больнице в Киеве.