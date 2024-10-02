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Проект Кабмина: 17-летние украинцы должны встать на учет через "Резерв+" или ТЦК

Иначе придется платить штраф до 25,5 тысячи гривен

сегодня, 10:08
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Недилько Ксения

Кабмин внес законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на документ.

Проект Кабмина: 17-летние украинцы должны встать на учет через "Резерв+" или ТЦК

Иллюстративное фото

Так, предлагается исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения ежегодно обязаны представлять в ТЦК списки граждан, подлежащих взятию на военный учет призывников.

Подача сведений о себе возлагается на призывника. Если человек этого не сделает, придется оплатить штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн. Стать на учет 17-летние граждане должны будут самостоятельно с 1 января по 31 июля.

Также Правительство предлагает брать женщин, которые добровольно пройдут базовую военную службу, на военный учет военнообязанных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Правила мобилизации изменятся: что разрешил Кабмин

Кабинет Министров Украины разрешил военным частям проводить мобилизацию без ТЦК. Военные части могут мобилизовать резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию правительства.

Постановление, дающее такое право военным частям, разработало Министерство обороны Украины. "Теперь военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки", — объясняют в Кабмине. Детали – по ссылке.



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