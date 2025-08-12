Продвижение врага становится опасным: военный призвал украинцев проснуться

Рубрики
Лиля Воробьева
В военнослужащий Игорь Луценко написал эмоциональное сообщение, в котором автор призывает общество проснуться и действовать более решительно, чтобы не допустить критического момента в войне.
Ситуация на фронте (фото из открытых источников)
Автор проводит параллели с образом питона, который двигается не стремительно, а неотвратимо, по миллиметру, пока жертва не сможет вырваться. По его мнению, угроза заключается в том, что общество может понять необходимость мобилизации слишком поздно, когда уже не будет времени на подготовку сильных подразделений и создание нужного оружия.
В обращении прозвучала критика в адрес медийщиков, духовенства и артистов, которые, по словам автора, создают иллюзию безопасного тыла, отвлекая людей от реальной опасности.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что оборонительная ситуация в Донецкой области стремительно ухудшается — в частности, на линии Покровск – Константиновка, где, по оценкам военных, состояние фронта приближается к критическому. Покровск и Мирноград находятся почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении. Российские войска продолжают продвижение в направлении Краматорска и Дружковки.
По словам офицеров, угроза формировалась не один день: проблемы скапливались еще с прошлого года. Среди ключевых причин называют отсутствие целостной линии обороны, массовое раздробление подразделений по разным участкам фронта, истощение резервов и кадровые решения, которые не позволили своевременно стабилизировать ситуацию. Также отмечаются просчеты планирования, неправильное распределение мобилизационного ресурса и отсутствие четкого стратегического видения со стороны отдельных представителей командования.