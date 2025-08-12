Продвижение врага становится опасным: военный призвал украинцев проснуться

В военнослужащий Игорь Луценко написал эмоциональное сообщение, в котором автор призывает общество проснуться и действовать более решительно, чтобы не допустить критического момента в войне.

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

"Медленное продвижение врага очень опасно тем, что в любой момент оно может стать быстрым. Именно такую формулу имеет поражение. Она звучит — слишком поздно ", — говорится в тексте.

Автор проводит параллели с образом питона, который двигается не стремительно, а неотвратимо, по миллиметру, пока жертва не сможет вырваться. По его мнению, угроза заключается в том, что общество может понять необходимость мобилизации слишком поздно, когда уже не будет времени на подготовку сильных подразделений и создание нужного оружия.

В обращении прозвучала критика в адрес медийщиков, духовенства и артистов, которые, по словам автора, создают иллюзию безопасного тыла, отвлекая людей от реальной опасности.

"Нам не нужна эта ложь. Чтобы проснуться, нужна правда. Мы не слабые, мы не трусы, мы просто усыплены лукавыми людьми. Поэтому хочу трясти и бить свою сильную, молодую и смелую Родину по щекам. Просыпайся!" – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что оборонительная ситуация в Донецкой области стремительно ухудшается — в частности, на линии Покровск – Константиновка, где, по оценкам военных, состояние фронта приближается к критическому. Покровск и Мирноград находятся почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении. Российские войска продолжают продвижение в направлении Краматорска и Дружковки.

По словам офицеров, угроза формировалась не один день: проблемы скапливались еще с прошлого года. Среди ключевых причин называют отсутствие целостной линии обороны, массовое раздробление подразделений по разным участкам фронта, истощение резервов и кадровые решения, которые не позволили своевременно стабилизировать ситуацию. Также отмечаются просчеты планирования, неправильное распределение мобилизационного ресурса и отсутствие четкого стратегического видения со стороны отдельных представителей командования.

