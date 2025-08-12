Продвижение россиян на Покровском направлении: заявление 1-го корпуса НГУ "Азов"

По данным аналитиков DeepState россияне совершили продвижение вблизи Покровска и Мирнограда, приблизившись к Доброполью. 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" выступил с заявлением о ситуации на фронте.

Заявление НГУ "Азов" о ситуации на фронте. Фото из открытых источников

Как сообщает 1-й корпус НГУ "Азов", он недавно занял участки фронта на Покровском направлении. В заявлении указано, что ситуация на этом участке фронта остается сложной и быстро меняется, а россияне пытаются продвигаться, используя технику и солдат.

"Несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике", — говорится в заявлении.

В НГУ "Азов" сообщили, что принимаются меры, которые имеют целью заблокировать пропитку противника вблизи Доброполья.

"Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже", — добавили в НГУ "Азов".

Россия прорывается вблизи Доброполья. DeepState

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитик сообщества Black Bird Group Pasi Paroinen описал ситуации с прорывом фронта на Покровском направлении. По его словам, россияне за последние три дня смогли проникнуть через украинские линии обороны на глубину около 17 километров вблизи Доброполья. Русские действуют по типичной тактике быстрого проникновения, закрепления и накопления сил для последующих прорывов.

Также "Комментарии" писали, что над одним украинским городом в скором времени может появиться флаг РФ.