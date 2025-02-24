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Продолжится ли война в Украине еще три года: Зеленский сделал новое заявление

Россияне не вернутся, если Украина будет у ЕС и НАТО, заявил Зеленский

24 февраля 2025, 18:25
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Лиля Воробьева

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что войну в Украине удастся завершить уже в этом году. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, проходившей после пленарного заседания "Поддерживай Украину" в Киеве.

Продолжится ли война в Украине еще три года: Зеленский сделал новое заявление

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Норвежский журналист отметил, что Украина пережила три года полномасштабной войны и спросил, какими Зеленский видит следующие три года. Президент ответил, что надеется на мирные годы без войны.

"Мы надеемся, что сможем закончить войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. Я не могу говорить о трех годах", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что страна-агрессор Россия может снова напасть, например, через 10 лет, если украинцы не будут готовы.

"Россияне не вернутся, если мы будем в ЕС и НАТО. И они не вернутся, если у нас будет крепкая армия и единство. Они никогда не простят миру, что не победили", — добавил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский передал Трампу важный документ . Глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что мир невозможно достичь за один день. Он отметил важность четких гарантий безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что мир нельзя установить за один день или даже за час. Такую реальность украинский лидер описал во время пленарного заседания, подчеркнув, что процесс достижения мира является длительным и сложным. Украинский лидер рассказал, что когда спецпосланник Трампа генерал Кит Келлог был в Украине, он передал ему и президенту США Дональду Трампу документ с перечнем всех сломавших Россия режимов прекращения огня с указанием конкретных дат.



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