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Продолжительный мир в Украине возможен: в Офисе президента назвали главные условия

Последние переговоры между Украиной и ее международными партнерами вызвали большую надежду, что украинцы вскоре вернутся в мирную жизнь.

сегодня, 14:20
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Клименко Елена

Для установления стабильного мира в Украине необходимо выполнить ряд предварительных условий во избежание возобновления войны со стороны России. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил в статье The Guardian.

Продолжительный мир в Украине возможен: в Офисе президента назвали главные условия

Андрей Ермак. Фото: УНН

По его словам, с началом переговоров в Джидде, "режим прекращения огня в длительной войне, которую Россия ведет против Украины, кажется более реальным, чем когда-либо". Он также добавил, что последние переговоры между Украиной и ее международными партнерами вызвали большую надежду, что украинцы вскоре вернутся к мирной жизни, которая была до начала войны в 2014 году и ее обострения в 2022 году.

"Я убежден, что благодаря сильному лидерству США мы сможем добиться этой цели", — подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что хотя украинцы стремятся к прекращению войны, мир должен быть справедливым и устойчивым.

"Режим прекращения огня не наступит только благодаря дипломатическим усилиям. Для обеспечения долговременного мира необходимо выполнить несколько критических условий", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Ермак перечислил эти условия, в частности, это: политическое и экономическое давление на Россию, чтобы оказать для нее восстановление войны слишком дорогим делом.

Во-первых, Украина должна получить гарантии безопасности, что позволит создать доверие к предстоящему мирному соглашению. Во-вторых, Европа должна решительно усилить санкции против России. И, в-третьих, Европа должна взять под контроль российские замороженные активы, чтобы обеспечить постоянную и наращенную помощь Украине.

"Европа не может позволить, чтобы прекращение огня только дало России возможность перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться к попытке захвата новых украинских территорий и ресурсов", — подытожил Ермак.

Портал "Комментарии" уже писал, что Белый дом обнародовал список из "50 достижений за 50 дней" президента Дональда Трампа в должности президента США.



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Источник: https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/mar/11/us-leadership-european-support-ukrainians-peace-russia-jeddah
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