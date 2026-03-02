Продолжительный конфликт в Иране станет серьезным вызовом для Украины: озвучен тревожный прогноз

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил о возможном дефиците ракет-перехватчиков для украинских систем противовоздушной обороны в случае затягивания конфликта вокруг Ирана. Свою оценку он озвучил в эфире "Украинского радио".

По словам Климкина, если сравнивать имеющиеся вооружения в регионе с критической потребностью Украины, главной проблемой могут стать именно ракеты-перехватчики. Другие виды вооружения, применяемые в конфликте на Ближнем Востоке, не полностью отвечают потребностям Киева в обеспечении оборонных систем.

"Будет ли у нас вызов с поставкой перехватчиков? Да, будет, если этот конфликт продолжится. Если он продлится еще один, два, три дня, то действительно запас на Ближнем Востоке есть. Если это будет продолжаться больше, это реальный вызов", — подчеркнул дипломат.

Климкин также обратил внимание на практику использования систем Patriot в регионе: Израиль пока их не применяет, в то время как отдельные арабские страны используют с неодинаковой эффективностью. В то же время украинский опыт эксплуатации этих систем значительный и учитывается при оценке ресурсов и возможностей обороны.

Относительно дипломатических контактов с Ираном, Климкин отметил, что фактических отношений в полноценном смысле нет, а присутствие Украины сведено преимущественно к консульским функциям для защиты собственных граждан.



"Политические и экономические контакты фактически обнулены, и никакого символического значения это формальное присутствие не имеет", — подчеркнул он.

