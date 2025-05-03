Продолжение войны может стать спасением Украины: неожиданная причина

Шведско-американский экономист и дипломат, известный международный эксперт по экономике Украины, России и постсоветских стран, Андерс Аслунд, высказал мнение, что продолжение войны будет лучшим вариантом для Украины, чем заключение мирного соглашения на его условиях. Эту позицию он озвучил в эфире Эспрессо.

Война в Украине. Фото: 24 Канал

"Сейчас есть два основных варианта: либо Украина подписывает соглашение, что фактически является лишь временным перемирием, либо война продолжается. Второй сценарий является более выгодным, поскольку Украина сохраняет свое достоинство и устойчивость, а Европа оказывает решительную поддержку. После встречи президента Зеленского в Белом доме 28 февраля, Европа, за поддержкой Украины. и мощные украинские стартапы готовятся к увеличению поставок вооружения.

Аналитик также считает, что мирные переговоры сегодня не принесут никаких конкретных результатов.

"Финансирование уже обеспечено, но я не вижу реальных шансов на то, что из этих переговоров получится что-то значимое. Например, во время визита Виткоффа в Москву, он приехал без помощника, тогда как Путин встречал его в присутствии Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева. Я знаю их обеих — Дмитрий Лавчук есть опыт. министра иностранных дел; он больше похож на пропагандиста, чем на дипломата", — отметил эксперт.

Аслунд убежден, что главной целью Путина является влияние на Дональда Трампа через своих посредников, чтобы война завершилась на выгодных для России условиях.

"Кажется, что Лавров не участвует ни в каких реальных переговорах. Я не думаю, что они вообще ведутся. Путин пытается использовать Виткоффа для влияния на Трампа", — подытожил он.

Портал "Комментарии" писал, что залежи редкоземельных минералов на территории Украины расположены слишком близко к линии фронта, поэтому Соединенные Штаты на первом этапе соглашения об ископаемых сосредоточатся на развитии добычи нефти и газа.