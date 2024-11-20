Продолжаются тяжелые бои под Кураховым: враг штурмует на бронетехнике

Вечером 20 ноября российские захватчики продолжили бронетанковые штурмы на Кураховском направлении, продолжаются боевые столкновения.

РФ продолжает наступать на Курахово. Фото из открытых источников

"За Ильинку, на Кураховском направлении, фактически начались бои: две колонны, один танк с тралом и две БМП в каждой колонне. В первой колонне украинские бойцы подбили БМП, во второй – танк поймал два FPV-дрона и ракету "Джавелин", но поехал дальше. Враг выгрузил пехоту, которую защитники забрасывают сбросами и FPV-дронами. Во второй колонне было два танка и несколько БТР. Танк взорвался на мине. Один БТР уничтожили из браунинга, второй – взорвали с одноразки", – рассказал офицер с позывным "Алекс".

Офицер ВСУ добавил, что на месте продолжаются бои.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество военнослужащих из Северной Кореи на территории России может возрасти до 100 тысяч человек. Их будут постепенно привлекать к участию в войне против Украины. Соответствующее заявление в онлайн-обращении в Европейский парламент сделал президент Украины Владимир Зеленский. "В настоящее время Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может возрасти до 100 тысяч человек", — заявил украинский президент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Курахово Донецкой области бои с российскими оккупантами иногда происходят в центральных районах города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города. Частично россиян удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты", — рассказал офицер.