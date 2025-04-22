Продолжаются активные торги и обсуждение деталей мира между Украиной и РФ: подробности

Различные, а иногда противоречивые заявления из Белого дома и Кремля свидетельствуют о том, что идет интенсивный переговорный процесс. Более того, речь идет уже не просто об усилиях по достижению режима тишины на линии фронта, а о детальном рассмотрении условий возможного мирного соглашения, отметил политолог Валерий Клочок.

Переговоры о мире

По его словам, уже существует один из вариантов так называемого "мирного плана", обнародованного западной прессой — и именно этот сценарий пока выглядит наиболее реалистичным.

Речь идет о публикации The Wall Street Journal, где говорится о якобы инициативе Дональда Трампа. В ней говорится о возможном прекращении огня, признании США Крыма как части России, отказе Украины от вступления в НАТО. В то же время Вашингтон вроде бы не признает другие оккупированные территории российскими, но и не настаивает на том, чтобы Россия немедленно оттуда выводила войска.

Отдельно указывается, что США вроде бы предложили сделать территорию вокруг Запорожской АЭС нейтральной зоной под американским контролем.

Клочок также акцентировал внимание на двух важных сигналах из Вашингтона: первый – об усталости американского общества от войны, второй – заявление Трампа о возможном подписании мирного соглашения уже на этой неделе. В Кремле тем временем раздаются не менее противоречивые месседжи, что лишь усиливает впечатление — переговоры продолжаются активно, а у сторон уже согласованы рамки для обсуждения.

"Это указывает, что переговоры активно продолжаются, есть обсуждаемые рамки. Публикация The Wall Street Journal мне ясна, она подчеркивает все заявления о компромиссах от Кита Келлога, Стива Виткоффа и других", — отметил эксперт.

В то же время, он отметил, что признание США Крыма как российской территории выглядит довольно угрожающе и является беспрецедентным шагом в международном праве. Подобное решение может создать новые опасности: например, активизировать претензии Китая на Тайвань или вдохновить другие авторитарные режимы на силовые сценарии. Впрочем, положительным моментом является то, что Украину вроде бы не заставляют признавать оккупированные территории частью России.

По мнению эксперта, формат переговоров может быть разным, но сейчас начался новый, важный этап – проработка деталей. Речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о подготовке к предстоящему мирному соглашению. И главное, Россия пока не планирует выходить из процесса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на какой мир может согласиться РФ.



