"Продолжают гнать брак": журналист рассказал новые подробности о скандале с бракованными минами в ВСУ

На вооружение некоторых подразделений Вооруженных сил Украины продолжает поступать дефектные и непригодные для использования артиллерийские мины. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Бракование мины в ВСУ (фото из открытых источников)

Он отметил, что минометчики 151-й, 155-й, 59-й бригад массово получают тысячи бракованных мин, поставляемых Минстратегпромом. "Никто эти мины не уносит и не меняет, продолжают гнать брак", — написал журналист.

В следующем сообщении Бутусов сообщил, что после обнародования видео о поставках бракованных мин в 151-ю механизированную бригаду, 4 января состоялось заседание рабочей группы Минстратегпрома и Минобороны с участием профильных заместителей министров. В ходе совещания было озвучено, что более 60 тысяч мин калибра 82 мм из упомянутой серии уже передано военным, а около 800 мин остаются на складе. Планируется их проверка путём отстрела на полигоне.

"А почему же нет рекламации на мины? Как оказалось, есть какая-то неофициальная договоренность в военном руководстве по запрету сообщать проблемы с минами Минстратегпрома", – заявил журналист.

Юрий Бутусов также рассказал, что бойцов 151 бригады якобы заставляют подписывать рапорты, что они не получали мины этой серии и не записывали видео. По его словам, в условиях отсутствия качественных боеприпасов военные обнаружили способ использовать даже дефектные снаряды. "В данной серии мин с взрывателем М-6 не происходит подрыва. Поэтому наши воины самостоятельно начали дооборудовать мины. На минах бойцы заменяют некачественные вышибные заряды, перебирают порох, а под взрыватель подкладывают 10 граммов пластида. Таким образом, большая часть доработанных мин взрывается, но все равно остается большое количество не разрывов, природа которых точно не установлена, поскольку ни Минстратегпром, ни Минобороны такие случаи не исследуют на фронте ни по 120 мм, ни по 82 мм минам", – пояснил журналист.

Минометчики рассказали Бутусову, что, вероятно, большое количество неудачных подрывов связано с нарушениями технологии заливки взрывчатки в мины. "Но сделать правильные выводы невозможно, поскольку ни разу Минстратегпром и Минобороны не делали выездов на фронт для выяснения причин применения бракованных мин в бригадах, которые их используют. Все проверки только на полигонах. Надеюсь, что участники рабочей группы Минстратегпрома и Минобороны смогут организовать выезд на фронт хотя бы раз и на реальные позиции 82 мм и 120 мм, и сами один раз поговорят с пехотными минометчиками", – подытожил Юрий Бутусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что народный депутат Федор Вениславский и министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин не могут согласовать позиции по бракованным минам, отметил офицер ВСУ Николай Мельник.

Офицер ВСУ добавил, что "гибали наши ребята, единственная ошибка которых была в том, что они верили, что украинский производитель не убьет качество мин".