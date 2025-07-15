"Продолжает работать на РФ": Трамп разрешил Путину делать все, что тот хочет

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что президент США Дональд Трамп дал Владимиру Путину дедлайн в два месяца, за которые российский диктатор может реализовать свои планы. По словам Ступака, заявления Трампа были "очень болезненными" для Украины.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Иван Ступак в эфире "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу ультимативного заявления Трампа к Путину, в котором американский президент дал России 50 дней до введения новых санкций, а также сообщил о возможности европейских стран закупать оружие у США для отправки в Украину.

По мнению Ступака, Трамп своим решением выделить время для российского диктатора сыграл на руку Путину.

"Вчерашние заявления были очень болезненными... Трамп постоянно что-то говорит, но его слова не совпадают с реальностью. Два месяца – это огромный промежуток времени, который дает Путину возможность реализовать все, что он задумал. Фактически Дональд Трамп негласно сказал Путину: "Владимир, делай, что считаешь нужным, а считай нужным, Возможно, еще потянем время"", – считает Ступак.

Военный эксперт отметил, что в России ожидали более сильных шагов Трампа по отношению к Путину. По его словам, президент США и дальше "работает на РФ".

"Вчера я видел реакцию российских фондовых рынков, они пошли вверх после этих новостей. Сначала был скепсис, все думали, что им конец. Но когда поняли, что все нормально, котировки подскочили на 2–3%, и все на позитиве. К сожалению, Дональд Трамп продолжает работать на РФ", — сказал Ступак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил об отправке Украине Patriot. В Германии назвали время, когда прибудут.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о поставках оружия Украине. Появилась реакция Кремля, озвученная Дмитрием Песковым.