"Продолжает работать на РФ": Трамп разрешил Путину делать все, что тот хочет

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Slava Kot
Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что президент США Дональд Трамп дал Владимиру Путину дедлайн в два месяца, за которые российский диктатор может реализовать свои планы. По словам Ступака, заявления Трампа были "очень болезненными" для Украины.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Иван Ступак в эфире "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу ультимативного заявления Трампа к Путину, в котором американский президент дал России 50 дней до введения новых санкций, а также сообщил о возможности европейских стран закупать оружие у США для отправки в Украину.
По мнению Ступака, Трамп своим решением выделить время для российского диктатора сыграл на руку Путину.
Военный эксперт отметил, что в России ожидали более сильных шагов Трампа по отношению к Путину. По его словам, президент США и дальше "работает на РФ".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил об отправке Украине Patriot. В Германии назвали время, когда прибудут.
Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о поставках оружия Украине. Появилась реакция Кремля, озвученная Дмитрием Песковым.