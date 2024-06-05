Продлят ли срок обновления данных военнообязанных: в ВР объяснили от чего это зависит

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Slava Kot
Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко заявил, что продление срока обновления данных для военнообязанных будет зависеть от решения военных.
Продлят ли срок обновления данных военнообязанных. Фото из открытых источников
Нардеп Александр Федиенко рассказал, что до конца недели состоится оборонный Комитет ВРУ, на котором рассмотрят вопрос о сроках обновления данных для военнообязанных. По его словам, окончательное решение примут военные.
Напомним, что по новому закону о мобилизации в Украине военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля. Это можно сделать с помощью онлайн приложения "Резерв+", или посетить ТЦК.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны заявили, что пока нет проблем с обновлением данных для военнослужащих, ведь большинство может воспользоваться приложением "Резерв+". Таким образом, Минобороны оснований для продления сроков для обновления не видит. Кроме того, в Украине планируют создать военную полицию, которая осуществляла бы розыск дезертиров и уклонистов.
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