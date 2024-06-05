Продлят ли срок обновления данных военнообязанных: в ВР объяснили от чего это зависит

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко заявил, что продление срока обновления данных для военнообязанных будет зависеть от решения военных.



Продлят ли срок обновления данных военнообязанных. Фото из открытых источников

Нардеп Александр Федиенко рассказал, что до конца недели состоится оборонный Комитет ВРУ, на котором рассмотрят вопрос о сроках обновления данных для военнообязанных. По его словам, окончательное решение примут военные.

"Мы должны вызвать на закрытый комитет представителя Сухопутных войск, спросить у него, нужно ли продлить сроки, и уже соответственно дать рекомендации Кабинету Министров Украины, или продлить эти сроки по обновлению данных военнообязанных, или все же оставить сроки, которые сейчас есть", – сказал Федиенко.

Напомним, что по новому закону о мобилизации в Украине военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля. Это можно сделать с помощью онлайн приложения "Резерв+", или посетить ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны заявили, что пока нет проблем с обновлением данных для военнослужащих, ведь большинство может воспользоваться приложением "Резерв+". Таким образом, Минобороны оснований для продления сроков для обновления не видит. Кроме того, в Украине планируют создать военную полицию, которая осуществляла бы розыск дезертиров и уклонистов.

Также "Комментарии" писали о заявлении нардепа Владимира Арьева, который сказал , что в ВР планируют внести законопроект по которому увеличат сроки обновления данных до 150 дней. Однако эту информацию раскритиковал депутат Вениславский.