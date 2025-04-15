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Продление военного положения и мобилизации под угрозой: что заявили в Раде

Вопросы продления военного положения и мобилизации в Раде планируют рассмотреть 16 апреля

сегодня, 19:18
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней (до 6 августа). Вероятно, рассматривать и принимать решения о продлении особого периода народные депутаты будут завтра, 16 апреля. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Продление военного положения и мобилизации под угрозой: что заявили в Раде

Мобилизация. Иллюстративное фото

Также раздаются громкие заявления об отказе поддержать законопроект, предложенный Зеленским. Так Гончаренко заявил, что голосовать за продление военного положения и мобилизации не будет. И приводит следующие причины:

Первая – демобилизации и сроков службы до сих пор нет. По его словам, похоже, и не будет. Месяцами обещали, но ничего не сделать, заявил нардеп.

"Сейчас наши военные, которые защищают свою страну от оккупантов — наименее защищены этой же страной. Фактически находятся в рабстве. Даже в тюрьме есть конечный срок — тут нет. И нашу власть это устраивает", — подчеркнул Гончаренко.

Вторая причина – ТЦК. Терцентры, как отметил нардеп, до сих пор существуют и продолжают "бусификацию". Он подчеркнул, что людей до сих пор пакуют на улицах и мобилизуют, а об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать.

"К людям относятся, как к животным. Эффективность отрицательная. Количество СЗЧ – максимальное. Но это продолжается. Нашу власть и это устраивает. Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продолжению военного положения – я буду голосовать ПРОТИВ", — заверил Гончаренко.

Отметим, что 15 января 2025 года Гончаренко поддержал продление военного положения и мобилизации.

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", нередко случаются скандалы с территориальными центрами комплектования.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/46498
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