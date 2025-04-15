Продление военного положения и мобилизации под угрозой: что заявили в Раде

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней (до 6 августа). Вероятно, рассматривать и принимать решения о продлении особого периода народные депутаты будут завтра, 16 апреля. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Также раздаются громкие заявления об отказе поддержать законопроект, предложенный Зеленским. Так Гончаренко заявил, что голосовать за продление военного положения и мобилизации не будет. И приводит следующие причины:
Первая – демобилизации и сроков службы до сих пор нет. По его словам, похоже, и не будет. Месяцами обещали, но ничего не сделать, заявил нардеп.
Вторая причина – ТЦК. Терцентры, как отметил нардеп, до сих пор существуют и продолжают "бусификацию". Он подчеркнул, что людей до сих пор пакуют на улицах и мобилизуют, а об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать.
Отметим, что 15 января 2025 года Гончаренко поддержал продление военного положения и мобилизации.
Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", нередко случаются скандалы с территориальными центрами комплектования.
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