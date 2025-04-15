Продление военного положения и мобилизации под угрозой: что заявили в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней (до 6 августа). Вероятно, рассматривать и принимать решения о продлении особого периода народные депутаты будут завтра, 16 апреля. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Также раздаются громкие заявления об отказе поддержать законопроект, предложенный Зеленским. Так Гончаренко заявил, что голосовать за продление военного положения и мобилизации не будет. И приводит следующие причины:

Первая – демобилизации и сроков службы до сих пор нет. По его словам, похоже, и не будет. Месяцами обещали, но ничего не сделать, заявил нардеп.

"Сейчас наши военные, которые защищают свою страну от оккупантов — наименее защищены этой же страной. Фактически находятся в рабстве. Даже в тюрьме есть конечный срок — тут нет. И нашу власть это устраивает", — подчеркнул Гончаренко.

Вторая причина – ТЦК. Терцентры, как отметил нардеп, до сих пор существуют и продолжают "бусификацию". Он подчеркнул, что людей до сих пор пакуют на улицах и мобилизуют, а об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать.

"К людям относятся, как к животным. Эффективность отрицательная. Количество СЗЧ – максимальное. Но это продолжается. Нашу власть и это устраивает. Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продолжению военного положения – я буду голосовать ПРОТИВ", — заверил Гончаренко.

Отметим, что 15 января 2025 года Гончаренко поддержал продление военного положения и мобилизации.

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", нередко случаются скандалы с территориальными центрами комплектования.



