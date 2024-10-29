«Продажа органов погибших украинских военных»: что известно

Российские TG-каналы распространяют информацию о якобы продаже органов погибших украинских военных на "черном рынке". В сообщениях утверждается, что в даркнете появились объявления о продаже сердца бойца ВСУ за 70 тысяч долларов, а подобные случаи якобы фиксировались и раньше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Эта ложь является частью многолетней кампании врага под названием "Черная трансплантология", которая ведется с 2014 года. Целью подобных фейков является дискредитация украинского военно-политического руководства и создание негативного имиджа Украины на международной арене.

Доверяйте только официальным и верифицированным источникам информации", – отмечают в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Украинские защитники сбежали из Селидово": что известно

Вражеские z-каналы распространяют фейк о "бегстве" украинских защитников из Селидово. Кремлевские пропагандисты используют видеоматериалы из украинских Telegram-каналов, где военнослужащие 15-й БрОП "Кара-Даг" НГУ проводят эвакуацию украинских бойцов из окружения, а один из военнослужащих ведет огонь из автомата. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Вражеские псевдомедиа манипулируют этим видеоматериалом и описывают его так, будто Нацгвардейцы бегут из Селидово, передавая город под полный контроль россиян.

"Сейчас речь идет о попытках противника закрепляться и продвигаться на северных и восточных окрестностях. Наши бойцы не дают противнику большими группами продвигаться в городские застройки. Также наши операторы FPV-дронов и штурмовые группы зачищают окрестности города... Это о том, что россияне пишут, что контролируют 85% города", – рассказал в комментарии Суспильному представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.