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Процесс завершения войны начат: Данилов объяснил, что сейчас происходит в России

Алексей Данилов заявил, что с самого начала этого безумия, которое развязал Путин, было ясно, что война завершится внутри России и этот процесс уже начался

сегодня, 12:25 comments7877
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Кравцев Сергей
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Россия развязала войну против Украины, внутри страны-оккупанта война и завершится. Процесс начат. Как передает портал "Комментарии", такой интригующий твит опубликовал у себя в Twitter-аккаунте секретарь СНБО Алексей Данилов.

Процесс завершения войны начат: Данилов объяснил, что сейчас происходит в России

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Украинская формула устойчивого мира предусматривает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится – внутри РФ. Процесс начат", — отметил Алексей Данилов.


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Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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Источник: https://twitter.com/oleksiydanilov/status/1672510030136893440?s=46
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:51

Пройде зовсім трохи часу і обдурена чернь православні секти, раптом зрозуміє, результат заколоту такий як і результат санкцій. Православних завжди дурили. Зате корумпована влада скористається цим, штучно створеним юдеями видовищем, щоб привернути до себе увагу. А от Московія стане навпаки все більш згуртованішою. Знов країна баг програє.


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