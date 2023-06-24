Процесс завершения войны начат: Данилов объяснил, что сейчас происходит в России

Россия развязала войну против Украины, внутри страны-оккупанта война и завершится. Процесс начат. Как передает портал "Комментарии", такой интригующий твит опубликовал у себя в Twitter-аккаунте секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Украинская формула устойчивого мира предусматривает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится – внутри РФ. Процесс начат", — отметил Алексей Данилов.

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Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ближайшие часы будут ключевыми: в британской разведке сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ. В Лондоне считают, что Пригожин действительно собирается дойти до Москвы.



