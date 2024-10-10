Проблемы солдат и офицеров: что не так с субординацией в ВСУ

Командиры ВСУ не должны несправедливо относиться к подчиненным, поскольку это ощутимо деморализует личный состав.

В ВСУ существуют проблемы взаимоотношений. Фото из открытых источников

"Чего никак не могут понять ни наши батькы-командиры, ни общество, так это того, что единственной стабильной валютой в армии есть уважение, а мерилом – справедливость. Не следует считать солдат глупыми или неадекватными. В конце концов, мы все сидим за их спинами и должны понимать, что если общество, батькы-командиры и политики не будут выполнять свои обязанности по защите Украины, то очень скоро наш "мудрый народ", для которого "не рождены для войны" становятся героями, будут кормить российского солдата", — заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Он призвал военное командование и общество "открыть глаза на правду".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа российских захватчиков на бронетехнике прорвалась в город Селидово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, у россиян нет шансов закрепиться в Селидово, поскольку украинская армия занимается ликвидацией противника. "Группа российских оккупантов на БТР-ах залетела в Селидово. Смертники пролетели "на дурочку". Наши ребята работают над их уничтожением. Назад у них дороги уже нет. Также у них нет возможности добиться успеха в городе", — рассказал военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские власти могут быть заинтересованы в запуске избирательного процесса до завершения активных боевых действий, заявил политолог Алексей Кошель. По его мнению, до завершения активной фазы боевых действий в Украине невозможно провести выборы. "По состоянию на сегодняшний день просто абсурдно говорить о возможности проведения избирательной кампании в Покровске или даже Запорожье. От окончания войны до голосования должно пройти как минимум полгода. Это время нужно хотя бы для упорядочения государственного реестра избирателей", — отметил политолог.