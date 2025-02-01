Проблемы со светом из-за ракетной атаки: в каких областях Украины ввели аварийные отключения

В субботу, 1 февраля, Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Из-за обстрела в некоторых областях ввели аварийные отключения света.

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В "Укрэнерго" сообщили, что в связи с ракетной атакой применили аварийные отключения электроснабжения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

По поводу последствий вражеских попаданий сообщалось, что зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе, из-за этого десятки людей без света. Отмечается, что специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, что оккупационные войска обстреливают Украину. Взрывы, как писал портал "Комментарии", раздались в Полтаве, Харькове и Харьковской области.

По состоянию на 07:45 в Харькове раздались взрывы. Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. “На месте попадания пожар. Есть предварительная информация об одном пострадавшем на месте прилета”, — сообщил мэр.

По состоянию на 08:00 мэр города уточнил, что количество пострадавших увеличилось до двух – одна женщина в тяжелом состоянии. Также сообщает об одном погибшем человеке, а количество пострадавших увеличилось до трех.

Терехов сообщил, что предварительно удар по Харькову был совершен БПЛА типа "Шахед". "В результате атаки на Харьков один человек погиб, а четверо ранены", — уточнил он по состоянию на 08:16.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в своем Telegram около половины восьмого утра, что были зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах.