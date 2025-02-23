Проблемы на фронте со Starlink существуют, однако есть нюанс

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Кречмаровская Наталия
На днях украинское общество всколыхнула информация о вероятном отключении Starlink на фронте. На форуме "Украина. Год 2025" обсудили эту ситуацию.
Фото из открытых источников
Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что системной работы на этот счет нет.
Между тем, министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что есть альтернатива, однако информация по этому поводу пока закрыта.
Напомним, что враг на временно оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", запустил полноценное железнодорожное сообщение Ростов-на-Дону — Мариуполь-Волноваха — Донецк.
Что это изменит для фронта, рассказал бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. “И это очень плохая новость. Топливо для фронта из России и Мариупольского порта теперь едет по железной дороге. Быстрее и безопаснее, чем автодорогой”, — объяснил Андрющенко.
Также следует отметить, что Россия пытается навязать свою идеологию на временно оккупированных территориях. В Мариуполе оккупанты до 9 мая планируют установить монумент "Мариуполь – город военной славы", который, по данным Центра национального сопротивления, должен стать символом прославления оккупации.
В Центре отметили, что перед установкой этого "памятника позора" захватчики системно зачищали город от любых украинских символов.
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