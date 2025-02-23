Проблемы на фронте со Starlink существуют, однако есть нюанс

На днях украинское общество всколыхнула информация о вероятном отключении Starlink на фронте. На форуме "Украина. Год 2025" обсудили эту ситуацию.

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Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что системной работы на этот счет нет.

"Напротив, в период где-то с полторы недели назад и по настоящее время наблюдается блокировка "серых Starlink" в районе боевых действий с российской стороны. Такие случаи есть, они не единичны. Были дни, когда исключали целые подразделения", — сообщил Буданов.

Между тем, министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что есть альтернатива, однако информация по этому поводу пока закрыта.

"Альтернативы есть, не разглашаем. Скоро вместе с Минцифрой, с другими коллегами из ВСУ, Минобороны сообщим. Но уже решение есть, альтернатива есть", — сказал Умеров.

Напомним, что враг на временно оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", запустил полноценное железнодорожное сообщение Ростов-на-Дону — Мариуполь-Волноваха — Донецк.

Что это изменит для фронта, рассказал бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. “И это очень плохая новость. Топливо для фронта из России и Мариупольского порта теперь едет по железной дороге. Быстрее и безопаснее, чем автодорогой”, — объяснил Андрющенко.

Также следует отметить, что Россия пытается навязать свою идеологию на временно оккупированных территориях. В Мариуполе оккупанты до 9 мая планируют установить монумент "Мариуполь – город военной славы", который, по данным Центра национального сопротивления, должен стать символом прославления оккупации.

В Центре отметили, что перед установкой этого "памятника позора" захватчики системно зачищали город от любых украинских символов.



