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Призвал убивать украинцев и работал на врага: как предатель помогал Кремлю

"Наводчик" Кремля: предатель Харьковской области получил 15 лет за государственную измену

сегодня, 16:16
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Черновалова Кристина

В Харьковской области разоблачили и осудили местного жителя, работавшего на российские спецслужбы, передавая координаты украинских позиций для ракетных ударов.

Призвал убивать украинцев и работал на врага: как предатель помогал Кремлю

Предатель, который передавал данные для ударов РФ, получил 15 лет

Мужчина действовал в прифронтовой зоне, собирая данные о расположении техники и военных на Купянском направлении. Его информация была частью плана врага по новой волне ракетных атак по Харьковщине. Однако все доказательства против него оперативники СБУ смогли собрать и представить в суде.

Предатель, безработный житель одного из сел Чугуевского района, не только передавал данные оккупантам, но и активно поддерживал антиукраинскую пропаганду в соцсетях. Через пророссийские Telegram-каналы он призвал к насильственному свержению власти в Украине и даже открыто поддерживал агрессию РФ.

Его завербовали дистанционно — через знакомого, давно живущего в России. Сотрудники ФСБ дали ему задачу фиксировать военные объекты в Харьковской области. Он лично объезжал прифронтовые территории, делал фото и записывал координаты. Эти данные посылал через мессенджеры кураторам в РФ.

Контрразведка СБУ отслеживала его деятельность несколько месяцев. В июле 2024 года мужчина был задержан во время очередной передачи данных. Во время обысков в его доме был обнаружен мобильный телефон с записями координат и переписками, подтверждающими его сотрудничество с российскими спецслужбами.

“На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд назначил злоумышленнику 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и признал виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти)", — говорится в сообщении.



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