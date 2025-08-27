logo

Признают ли Крым российским США: чего ждать Украине от готовности Трампа к уступкам Путину

Признание Крыма или других территорий российскими вызвало критику на Западе, поэтому у США пока нет официальной позиции по этому вопросу, указывает Владимир Фесенко.

27 августа 2025, 23:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Тема Крыма и других временно оккупированных территорий остается одной из самых чувствительных в международной политике. Несмотря на попытки Кремля добиться их признания, официальная позиция США пока не определена, поскольку Дональд Трамп в разные периоды менял свои взгляды, а Вашингтон воздерживается от четких заявлений. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя вопрос о возможном признании США Крыма как части России.

Признают ли Крым российским США: чего ждать Украине от готовности Трампа к уступкам Путину

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Фесенко объяснил, что после появления мирного плана Кита Келлога идея признания Крыма или других регионов Украины российскими вызвала резкую реакцию в Европе и США, поэтому Вашингтон не настаивал на этом. В настоящее время официальной позиции США по этому вопросу нет.

"Трамп еще в 2016 году, до того как стал президентом США, считал Крым российским. Однако после вступления в должность, под влиянием советников и понимая развитие международной политики, он скорректировал свою позицию. В 2018 году появилась Крымская декларация. Ее главным автором и инициатором был тогдашний госсекретарь США, тогдашний госсекретарь стала официальная позиция США: признание Крыма неотъемлемой частью Украины", — отметил политолог.

Он добавил, что Трамп не формулирует четкую позицию, а отдельные его заявления или перепосты в соцсетях нельзя считать официальной или переговорной линией. Во время последней встречи в Вашингтоне вопрос территорий даже не обсуждался, что тоже показателен.

По словам эксперта, американцы пока не планируют активно продвигать эту тему, а позиция Трампа остается непредсказуемой, ведь он уже несколько раз менял взгляды относительно путей завершения войны из-за прекращения огня или широкого мирного урегулирования. Поэтому делать прогнозы нет смысла, поскольку официальная позиция США просто не определена.

"Я думаю, что американцы не будут высказывать официальной позиции, если только не предложат свой вариант мирного плана, а это, в принципе, возможно. Ведь вскоре они поймут, что предлагаемые Трампом прямые переговоры между Зеленским и Путиным сами по себе не дадут результата. Без посредничества США двигаться дальше не получится". резюмировал Фесенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт считает, что установление мира в Украине должно начаться с прекращения огня. Он раскритиковал предложенное российским диктатором Владимиром Путиным "всеохватывающее" мирное соглашение, поддержанное президентом США Дональдом Трампом.

Издание отмечает, что Путин отказался от просьбы Трампа остановить боевые действия в Украине и выдвинул идею "всеохватывающего" соглашения, включающего все его требования. После этого американский президент тоже начал говорить о необходимости соглашения, отказавшись от концепции перемирия. По словам Трампа, побуждать воюющие стороны к подписанию соглашения – это "достойное занятие", ведь оно противоположно "бессмысленной и расточительной" войне.



