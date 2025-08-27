Признают ли Крым российским США: чего ждать Украине от готовности Трампа к уступкам Путину

Рубрики
Тема Крыма и других временно оккупированных территорий остается одной из самых чувствительных в международной политике. Несмотря на попытки Кремля добиться их признания, официальная позиция США пока не определена, поскольку Дональд Трамп в разные периоды менял свои взгляды, а Вашингтон воздерживается от четких заявлений. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя вопрос о возможном признании США Крыма как части России.
Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)
Фесенко объяснил, что после появления мирного плана Кита Келлога идея признания Крыма или других регионов Украины российскими вызвала резкую реакцию в Европе и США, поэтому Вашингтон не настаивал на этом. В настоящее время официальной позиции США по этому вопросу нет.
"Трамп еще в 2016 году, до того как стал президентом США, считал Крым российским. Однако после вступления в должность, под влиянием советников и понимая развитие международной политики, он скорректировал свою позицию. В 2018 году появилась Крымская декларация. Ее главным автором и инициатором был тогдашний госсекретарь США, тогдашний госсекретарь стала официальная позиция США: признание Крыма неотъемлемой частью Украины", — отметил политолог.
Он добавил, что Трамп не формулирует четкую позицию, а отдельные его заявления или перепосты в соцсетях нельзя считать официальной или переговорной линией. Во время последней встречи в Вашингтоне вопрос территорий даже не обсуждался, что тоже показателен.
По словам эксперта, американцы пока не планируют активно продвигать эту тему, а позиция Трампа остается непредсказуемой, ведь он уже несколько раз менял взгляды относительно путей завершения войны из-за прекращения огня или широкого мирного урегулирования. Поэтому делать прогнозы нет смысла, поскольку официальная позиция США просто не определена.
