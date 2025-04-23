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Признание Крыма русским: к чему приведет такой шаг Украины

Украина вместе с союзниками должна усилить свою оборону

сегодня, 16:15
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Клименко Елена

Идея признания Крыма частью России никогда не будет воспринята украинским обществом. Об этом заявил военный аналитик и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире программы "Фабрика новостей".

Признание Крыма русским: к чему приведет такой шаг Украины

Оккупация Крыма. Фото: из открытых источников

"Политик, публично озвучивший такую позицию, автоматически окажется в политической изгое. Это будет не просто конец его карьеры — это повлечет серьезные последствия и в частной жизни", — подчеркнул эксперт.

В то же время, Селезнев признал, что на данном этапе у Украины недостаточно военных ресурсов, чтобы освободить Крым сугубо военным путем.

"Необходимо подходить к ситуации прагматично и трезво оценивать реальные возможности. Но публично соглашаться на отказ от Крыма или Севастополя — это неприемлемо. Ни один чиновник или представитель общества на это не согласится", — пояснил он.

Селезнев подчеркнул, что единственный вариант для Украины — объединяться с надежными союзниками и создавать мощную систему обороны, подобную израильской модели.

"Украина должна стать непоколебимым государством в самом сердце Европы. Потому что страна, которая не может себя защитить, обречена на уничтожение".

Напомним, президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что официальный Киев не признает российскую аннексию Крыма, ведь это украинская территория. Он также предостерег, что любые попытки начать переговоры по статусу Крыма только играют на руку Кремлю, поскольку затягивают процесс к выгодному России сценарию.

Портал "Комментарии" писал, что время от времени из Кремля доносятся намеки на то, что российская армия якобы предлагает остановить вторжение, однако Киев якобы сам отказывается от переговоров и конструктивного диалога. В то же время теперь Украина дает понять, что готова к переговорам, но при одном условии – полное прекращение огня. Об этом сообщает Sky News.



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