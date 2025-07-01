Россияне, вероятно, казнили украинского пленного. В соцсетях распространяется видео: видно, как человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге. Кадры из дрона распространил командир отделения 24 штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов "Осман" в своем Telegram-канале.

Привязали к мотоциклу и тащили по дороге: россияне жестоко казнили пленного бойца ВСУ

Об ужасном инциденте также сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он заявил, что отправил официальные письма в ООН и МККК по поводу такой демонстративной жестокости и очередного военного преступления РФ.

"Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должно понести справедливую ответственность. Обращаюсь к гражданам: если вы стали свидетелем или располагаете какой-либо информацией о нарушении прав граждан Украины, казней украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмана Украины по номеру 0800 50 17 20 и в правоохранительные органы", – отмечает Лубинец.

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