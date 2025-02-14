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Привет от Путина Мюнхену: Зеленский раскрыл важную деталь российского удара по ЧАЭС

В Кремле точно не хотят мира - взрыв в Чернобыле это наглядно показал, считает лидер Украины

сегодня, 12:51
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Николай Лисицын

Удар российского беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС накануне открытия Мюнхенской конференции по безопасности — четкое подтверждение того, что реальных устремлений к миру у российского правителя Владимира Путина нет. Об этом 14 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Привет от Путина Мюнхену: Зеленский раскрыл важную деталь российского удара по ЧАЭС

Радары не могли засечь дрон, который влетел в саркофаг ЧАЭС. Фото: Андрей Коваленко / Telegram

Украинский президент в Мюнхене отметил, что дрон, попавший сегодня в саркофаг на ЧАЭС, летел на высоте 85 метров. Это высота, на которой радары не могут его отследить.

"Мне кажется, это такой "привет" от Путина и России по поводу безопасности — (Мюнхенской) конференции. Это говорит о том, что человек точно не хочет мира", — сказал президент Украины, общаясь с журналистами.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в Мюнхене на конференции "все злые" после новости об атаке дрона РФ по саркофагу ЧАЭС. Глава ОП пообещал, что участники конференции получат от Украины много информации об этой атаке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские дроны в ночь на 14 февраля атаковали укрытие Чернобыльской АЭС и повредили его. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Укрытие над ЧАЭС Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру.



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Источник: https://t.me/weukrainetv/92843
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